Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 46 kişi serbest
|27 Mart 2021 16:00
|+Aa- Yazdır
İstanbul Adliyesi önünde toplanarak uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahale eden polis ekiplerince dün gözaltına alınan 52 kişinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 46'sı savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen 6 kişi ise adliyeye sevk edildi.
- Süreç
Boğaziçi Üniversitesi Güney Yerleşkesi giriş kapısında eylem yapmak için perşembe günü toplanan gruptan 12 kişi gözaltına alınmış, devam eden olaylarda da üniversite dışında farklı bir noktada 12 kişi daha yakalanmıştı.
Dün adliyeye sevk edilen ve tamamı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 24 kişiye destek için bir grup İstanbul Adliyesi önünde toplanmış, dağılmamaları üzerine yapılan müdahalede 52 şüpheli gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın Van'da bulundu
27 Mart 2021 16:06
|2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
27 Mart 2021 15:25
|16 yaşındaki Nazlı'dan 117 gündür haber alınamıyor
27 Mart 2021 15:23
|Giresun'da kadın cesedi bulundu
27 Mart 2021 14:47
|Karaman'da kaybolan genç kurtarıldı
27 Mart 2021 14:12
|Kooperatif, bir daireyi 5 kişiye satmış
27 Mart 2021 14:00
|Malatya'da tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
27 Mart 2021 11:10
|'Tokatçılar' yakalandı: Kamu görevlilerine rüşvet verdikleri ortaya çıktı
27 Mart 2021 10:45
|Kaçak diş muayenehanesine baskında çok sayıda silah ele geçirildi
27 Mart 2021 10:01
|Hatay'da silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
27 Mart 2021 09:47