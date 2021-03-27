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Resmi belgede sahtecilik yapan 1'i polis, 4 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı.
 27 Mart 2021 16:08
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Resmi belgede sahtecilik yapan 1'i polis, 4 kişi tutuklandı

Otomobillerin şasi ve motor numaralarının değiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçen Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri, Baharlı Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, resmi belgede sahtecilik yaptığı öne sürülen polis memuru M.Ö. ile G.Ö, K.Ö. ve E.B. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, araç ruhsatları ve motor numaraları ele geçirildi. Plakaları sökülmüş, motor ve şasi numaralarıyla oynandığı tespit edilen 20 araca el konuldu.

Polis memurunun kullandığı otomobilin plakasının da orijinal olmadığı belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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