1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Projesi kabul edildi,1 milyon 200 bin liralık hibe verildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı üretimi yapan Serkan Karatosun, devletten aldığı 1 milyon 200 bin liralık destekle işlerini büyüterek yıllık 30 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.
 27 Mart 2021 16:13
+Aa- Yazdır
Projesi kabul edildi,1 milyon 200 bin liralık hibe verildi

İşletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Serkan Karatosun, bin metrekarelik tesisini büyütmek için 2014'te Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.

Projesi kabul edilen Karatosun'a 1 milyon 200 bin liralık hibe verildi.

Aldığı destekle bir yıl içinde 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan tesis kurarak makine ekipmanları alan Karatosun, üretim kapasitesini 70 tondan 350 tona çıkardı.

Yurt dışına ürün göndermek için de araştırmalar yapan Karatosun, 2015 yılında ihracata başladı.

Karatosun, ürünlerin 300 tonunu dış piyasaya, kalan kısmını da iç piyasadaki firmalara gönderiyor.

"Hem ekipmanları hem kendimizi yeniledik"

Karatosun, AA muhabirine, yıllık 30 milyon dolarlık ihracat başarısına ulaştıklarını söyledi.

Yenilenmenin kendilerini çok etkilediğini aktaran Karatosun "Hem ekipmanları hem kendimizi yeniledik. Neler yapabiliriz diye düşündük. İhracat konusunda daha kaliteli ürünler yapmaya başladık ve dünyada söz sahibi olduk diyebiliriz. Almanya, İtalya, Fransa, Portekiz ve İspanya ürün gönderdiğimiz ülkeler arasında yer alıyor." dedi.

TKDK'nin verdiği desteğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Karatosun, şöyle devam etti:

"Herkesin kendisini ve işletmesini geliştirmek için bu desteklerden faydalanmasını isterim. İnsanlar ufuklarını açmalı. Yatırım iyi, doğru ve planlı yapılmalı. Daha önce iç piyasaya gönderiyorduk. Komisyoncularla çalışıyorduk. 2015 yılında tam olarak ihracata başladık. Malda bir sürü sorunlar yaşanıyordu. Aflatoksin gibi sorunlarla karşılaşıyorduk. Daha hijyenik mallar çıkarmak için çabaladık ve devletimizin bize verdiği destek sayesinde Avrupa standartlarında mal üretmeyi başardık."

Ürünün çok kıymetli olduğunu vurgulayan Karatosun, "Kozalağın oluşması için 36 aylık bir serüveni var. Çok kıymetli ve toplaması da çok zor bir ürün. Şu anda toptan kilogram fiyatı 500-550 arasında değişiyor ama marketteki fiyatı daha da fazla oluyor." diye konuştu.

Karatosun, işlerini daha da büyüterek dünyanın farklı ülkelerine ürün göndermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Forbes Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı
27 Mart 2021 15:50		 Yapılandırmanın bozulmaması için 2. taksitin 31 Mart'a kadar ödenmesi gerekiyor
27 Mart 2021 11:37
'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
27 Mart 2021 08:24		 Küçük Bağışlardan Büyük Savunma Sanayiine
27 Mart 2021 07:20
'İhracat Platformu ile firmalarımızı müşterilerine ücretsiz ulaştırıyoruz'
26 Mart 2021 13:57		 Yiğit Bulut: Dolarizasyon kabuğu Pazartesi günü çatladı
26 Mart 2021 12:32
Vergilere ilişkin sorulara yapay zekalı Dijital Vergi Asistanı yanıt verecek
26 Mart 2021 11:12		 TBB: Hüseyin Aydın, yönetim kurulu başkanlığı görevini tamamlamıştır
26 Mart 2021 10:25
1 günde tam 6.1 milyar Dolar TL'ye döndü
26 Mart 2021 09:54		 Dinamik dönem başladı
26 Mart 2021 07:05
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:16 - Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı 40 yıllığına özelleştirilecek16:13 - Projesi kabul edildi,1 milyon 200 bin liralık hibe verildi16:08 - Resmi belgede sahtecilik yapan 1'i polis, 4 kişi tutuklandı16:06 - İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın Van'da bulundu16:02 - Berat Kandili bu gece idrak edilecek16:00 - Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 46 kişi serbest
15:50 - Forbes Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı15:41 - BiP'in dünya çapında indirilme sayısı, 76 milyonu geçti15:32 - Yemeksepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı bilgileri çalındı!15:25 - 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı15:23 - 16 yaşındaki Nazlı'dan 117 gündür haber alınamıyor15:19 - Okan Bayülgen: Bill Gates'in aşısını olmayacağım
15:14 - Dr. Sabriye Dayı: Yanıklara ayakkabı boyası sürenler var15:09 - 'Yabancı dil eğitimine ilişkin valiliklere genelge gönderdik'15:03 - Bahçeli'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıya tepki14:48 - Yürekleri ısıtan görüntü: Anne kedi yavrularını doktora getirdi14:47 - Giresun'da kadın cesedi bulundu
14:30 - Görevden alınan genel sekretere yönetici payı ödenir mi?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
17 yaşındaki hamile kadın canice öldürüldü
Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü
'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
pandemi obezitesi 3
bizzat tanımak 1
nesli tükenmekte olan hayvanlar 1
memento 2
kekeç 2
abum rabum 2
zayıflama ilaçları 4
incinmişsin 1
hönü 1
fisyon 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam