1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) 47 sınav merkezinde yarın gerçekleştirilecek.
 27 Mart 2021 16:43
+Aa- Yazdır
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara, çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 180 dakika süre verilecek.

İngilizcede fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanları ile Arapçada sadece sosyal bilimler alanında yapılacak sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşuyor.

Bu arada adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavda Kovid-19 önlemleri alınacak

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YÖKDİL/1 öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.

Ayrıca adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske ve/veya siperlikleri ile de sınava gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Ayrıca, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TUS ve STS Tıp Doktorluğu birinci dönem sınavları yapıldı
21 Mart 2021 17:37		 Kılıçdaroğlu: İşsizliğin çözülmesi için verdiğim 'muhtar önerisiyle' dalga geçtiler
16 Mart 2021 18:56
Suriye sınırı tamam, İran sınırı bu yıl bitiyor
16 Mart 2021 06:40		 Yeni bir gemi krizinden dönülmüş
05 Mart 2021 07:50
Hollanda Başkonsolusu: Türkiye aşılamayı bizden iyi yapıyor
27 Şubat 2021 17:14		 Nagehan Alçı günah çıkardı: Masaya yumruğunuzu vurun
18 Ocak 2021 11:56
Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
12 Aralık 2020 19:27		 Bakan Koca, rol kapmak isteyen vekil için açıklama yaptı
28 Kasım 2020 23:45
Bakan Varank: 100 üst düzey araştırmacıyı Türkiye'ye getireceğiz
16 Kasım 2020 11:44		 e-YDS 2020/12 İngilizce sonuçları açıklandı
14 Kasım 2020 18:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:02 - Adli ve idari hakimlerin müstemir yetkilerine dair yeni duyuru17:46 - Çikolata kavanozundan çıkan şoke etti17:40 - Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı17:37 - Pfizer/BioNTech aşısı artık daha kolay saklanabilecek17:30 - Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı17:27 - Bu kafede çay, aşı olana ücretsiz
17:22 - Arkadaşının döktüğü temizlik malzemesiyle hayatı karardı17:16 - Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıl bedava kullanmışlar17:10 - Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü17:07 - Çam kese böcekleri zehir saçıyor... Alerjik bünyeliler dikkat!16:54 - Balon balığı zehri, ağrı kesici ilaca dönüşüyor16:53 - 'İntranazal Covid' aşısı virüsü bulaştırmayı önlüyor
16:51 - Kanal İstanbul projesinin imar planları onaylandı16:48 - Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı16:45 - Lise diplomasını 67 yaşında aldı, hedefi üniversite16:43 - Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı yarın yapılacak16:29 - Türkiye Katılım Bankacılığı Strateji Belgesi güncellendi
16:26 - PKK'lı Hüseyin İnal, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü
Büyük sorunlar çıkaran Güvenlik soruşturması yeniden gündeme sokuluyor
Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
17 yaşındaki hamile kadın canice öldürüldü
Yemeksepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı bilgileri çalındı!
'Vatandaş çağrıyı savundu, dövizini bozdurdu'
Esra Erol'da akıl almaz olay! 2 elti yufkacıya kaçtı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göresen 1
hönü 1
statüko 1
gilaburu 2
oooh paralar pkk'a gitmiyor millete gidiyor ooohh 1
kasaba minnet edeceğime 1
araz 1
füzyon 1
Teknik resim 5
petra 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam