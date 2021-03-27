Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı
|27 Mart 2021 16:48
|+Aa- Yazdır
Zonguldak'ta şehirler arası otobüs terminali, heyelan nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, Zonguldak 100. Yıl Terminali binasında zarara yol açtı.
Zonguldak Belediyesi ekiplerinin incelemelerinin ardından terminalin geçici olarak kapatılmasına karar verildi.
Bu arada terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vermeye, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği öğrenildi.
Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, "Terminali tedbir amaçlı kapattık, o bölgede sıkıntı var. Riski bertaraf etmeye çalışıyoruz." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıl bedava kullanmışlar
27 Mart 2021 17:16
|Batı Karadeniz bağlantı yolundaki heyelan ve çökme nedeniyle yol kapatıldı
26 Mart 2021 22:12
|Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
26 Mart 2021 19:49
|Kahramanmaraş'ta en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira oldu
26 Mart 2021 19:29
|Adana Valiliğinden 'Karataş'taki deniz kirliliğine' ilişkin açıklama
26 Mart 2021 18:29
|Vaka sayıları artıyor, Çankırı'da vatandaş tedirgin
26 Mart 2021 17:26
|Öğretmene ülkeler arası sanal nişan! Damat Erzurum'da, gelin Bakü
26 Mart 2021 17:20
|Hutbeyi dinlediği esnada kanlar içerisinde yere yığıldı
26 Mart 2021 17:08
|Koronalı kişi hayır yemeği dağıttı, 5 kişi korona oldu
26 Mart 2021 16:30
|Karantinada olması gerekirken pazarda! Ambulans yerine pikapla götürüldü
26 Mart 2021 16:19