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Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan:- "Terminali tedbir amaçlı kapattık, o bölgede sıkıntı var. Riski bertaraf etmeye çalışıyoruz"
 27 Mart 2021 16:48
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Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı

Zonguldak'ta şehirler arası otobüs terminali, heyelan nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan düşen kaya ve toprak parçaları, Zonguldak 100. Yıl Terminali binasında zarara yol açtı.

Zonguldak Belediyesi ekiplerinin incelemelerinin ardından terminalin geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

Bu arada terminaldeki bilet gişelerinin kent merkezindeki bilet satış noktalarından hizmet vermeye, yolcu otobüslerinin ise terminal garajından yolcu indirme ve bindirmeye devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine, heyelan riskinin devam ettiğini belirterek, "Terminali tedbir amaçlı kapattık, o bölgede sıkıntı var. Riski bertaraf etmeye çalışıyoruz." dedi.
Anadolu Ajansı
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