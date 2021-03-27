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Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) üçüncü prototipi (Akıncı PT-3) ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
 27 Mart 2021 17:30
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Akıncı PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Akıncı PT-3'ü artık daha fazla yerde tutamadık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı." açıklamasında bulundu.

İlk uçuşla ilgili görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Bayraktar, "Bu arada uçuştan sonra kandil simidimizi de aldık. Berat Kandilimiz mübarek olsun." ifadelerine de yer verdi.
Anadolu Ajansı
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