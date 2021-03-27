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Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı

Ekvator'da ABD'ye ait Noaa-20 adlı uydu tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen araştırmada süper soğuk fırtınada, eksi 111 derece ile sıcaklık rekoru kırıldığı açıklandı.
 27 Mart 2021 17:40
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Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı

Aralık 2018 yılında Ekvator'un güneyinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Noaa-20 uydusu tarafından kaydedilen sisteme ilişkin yapılan araştırma Wisconsin-Madison Üniversitesi tarafından 3 yıl sonra yayımlandı.

Yayımlanan rapora göre Pasifik Okyanusu'nun batısında oluşan bu tropik fırtınanın en yukarısında sıcaklık değeri -111 derece olarak ölçüldü. Uzmanlar söz konusu değerin rekor bir seviye olabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar hava akımının çok kuvvetli olduğunu ifade ederken, atmosferin en alt tabakasına (troposfere) ulaşması ile genellikle düzleştiğini ve örs benzeri bir şekle büründüğünü dile getirdi.

BBC'de yer alan habere göre, Oxford Üniversitesi'nden Simon Proud, bu duruma "overshooting top" adı verildiğini, bulutun tepe noktasının Tropopoz tabakasını aştıktan sonra bu yükseliş sırasında her kilometrede 7 derece soğuduğunu belirtiyor. Proud, üç yıl önceki örnekte Tropopozu aşan bulutun, 13 - 14 derece daha soğuk olduğunu ifade etti. Meteorolojistler, bu sıra dışı durumda bazı ek faktörlerin katkıda bulunduğunu değerlendiriyor.
DHA
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