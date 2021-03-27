Adli ve idari hakimlerin müstemir yetkilerine dair yeni duyuru
HSK, adli ve idari yargı hakimlerinin müstemir yetkilerine dair 26 Mart 2021 tarihli duyuru yayımladı.
|27 Mart 2021 18:02
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HSK'nın 26 Mart 2021 tarihli duyurusu şu şekildedir:
Adli Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru
İdari Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru
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