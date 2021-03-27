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Adli ve idari hakimlerin müstemir yetkilerine dair yeni duyuru

HSK, adli ve idari yargı hakimlerinin müstemir yetkilerine dair 26 Mart 2021 tarihli duyuru yayımladı.
 27 Mart 2021 18:02
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Adli ve idari hakimlerin müstemir yetkilerine dair yeni duyuru

HSK'nın 26 Mart 2021 tarihli duyurusu şu şekildedir:

Adli Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

İdari Yargı Hakimlerinin Müstemir Yetkilerinin Belirlenmesine İlişkin Duyuru

Memurlar.Net
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