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2021 yılı itibariyle kaplıca tedavi masrafları karşılanan 280 işletme

SGK, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerinden, kaplıca tedavisine ait bedelleri karşılanan işletmeleri açıkladı.
 27 Mart 2021 18:08
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2021 yılı itibariyle kaplıca tedavi masrafları karşılanan 280 işletme

SGK, 2021 yılı itibariyle, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerinden, kaplıca tedavilerine ait bedelleri karşılanan işletmeleri açıkladı.

İşte SGK'nın yazısı:

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

KAPLICA TESİSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU
Sağlık Uygulama Tebliğinin "2.4.4.J -Kaplıca Tedavileri" başlıklı maddesinin 3 üncü fıkrasında "Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilirler. Sağlık Bakanlığınca işletme izni verilmeyen kaplıcalarda tedavi görenlerin, kaplıca tedavilerine ait bedeller Kurumca karşılanmaz." hükmü yer almakta olup Sağlık Bakanlığı tarafından işletme izni verilen kaplıca tesislerine ait güncel liste ekte yer almaktadır.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.

EK: Kaplıca Tesislerine Ait Liste (13 sayfa)

Memurlar.Net
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