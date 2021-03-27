'Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili ortam oluştu'
|27 Mart 2021 18:10
|+Aa- Yazdır
Büro Memur-Sen'e bağlı İstanbul 8 numaralı şubenin 3. Olağan Kongresi yapıldı. Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "İnşallah 2021 yılı içerisinde sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçişi ile ilgili ciddi anlamda bir gündem oluşmuş durumda" dedi.
Büro Memur Sendikası'na bağlı İstanbul 8 numaralı şubenin 3. Olağan Kongre seçimi yapıldı. İl Göç İdaresi toplantı salonunda yapılan kongreye Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, İstanbul 8 Numaralı şube Başkanı Cemal Üstün ve diğer sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program ardından konuşmalar yapıldı.
Bir konuşma yapan ve 8 Nolu başkanı olarak seçilen Cemal Üstün, "Bizler her ortamda tabela sendikacılığını eleştirerek, sendikacılığın gönül ve refah imarı olduğunu şiar edinerek bu yola girdik. Bizler ayrıştırıcı, ötekileyici, ötekileştirici tüm fikirleri ret ediyoruz. 4 senedir taviz vermediğim ve sevgi bağımlı, birleştirici bir sendika anlayışıdır. Toplumsal adaletin dokuyucusu olan kamuda adalet dokusu bizler için en önemli kriterimizi olmuştur" dedi.
Yazgan, "Elbette yeni sözleşmeli arkadaşlarımız oluştu. Bu sözleşmeli arkadaşlarımızın mücadelesi için bugünlerde olgunlaşmış durumda. İnşallah 2021 yılı içerisinde sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçişi ile ilgili ciddi anlamda bir gündem oluşmuş durumda. Yine bunun takipçisi olacağız. Sendika üye sayımız 72 binlerdeydi, 8 bin arttırarak, geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde Memur-Sen'e bağlı sendikalar arasında en çok üye olan sendika unvanını elde ettik. Şuanda 80 bin üye ile büro hizmet kolunda yetkili sendika olma hedefimizi devam ettiriyoruz. Memurlarımızın maaşları erimiş durumda. Enflasyon almış başını gidiyor. Bu anlamda memurlarımıza bir ek zam yapılması gerekiyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Cemal Üstün, Büro Memur Sen İstanbul 8 Nolu Şubenin başkanı olarak seçildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türk-İş, kısa çalışma ödeneğinin sürdürülmesini istedi
27 Mart 2021 11:29
|Memur-Sen öğretmenlere Kovid-19 aşılamasında öncelik istedi
26 Mart 2021 12:13
|Türk-İş 'e göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 736 lira
26 Mart 2021 10:28
|Sağlık-Sen, döner sermaye sisteminin değiştirilmesini istedi
25 Mart 2021 14:16
|AFAD ile TOBB, TZOB ve TİSK arasında iş birliği protokolü imzalandı
25 Mart 2021 13:01
|'Avukatlık ilke ve onuruna yakışmayan üslup kullandı'
24 Mart 2021 08:20
|EBS: İlksan ana statü değişikliğiyle son genel kurulunun hukuksuzluğunu ortaya koydu
23 Mart 2021 17:36
|VGM: Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın varisiyiz
23 Mart 2021 14:33
|Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı
22 Mart 2021 22:35
|Barodan, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin iptali için dava
22 Mart 2021 16:09