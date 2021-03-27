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'Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili ortam oluştu'

Büro Memur Sen Genel Başkanı Yazgan: "İnşallah 2021 yılı içerisinde sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçişi ile ilgili ortam oluştu"
 27 Mart 2021 18:10
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'Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili ortam oluştu'

Büro Memur-Sen'e bağlı İstanbul 8 numaralı şubenin 3. Olağan Kongresi yapıldı. Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "İnşallah 2021 yılı içerisinde sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçişi ile ilgili ciddi anlamda bir gündem oluşmuş durumda" dedi.

Büro Memur Sendikası'na bağlı İstanbul 8 numaralı şubenin 3. Olağan Kongre seçimi yapıldı. İl Göç İdaresi toplantı salonunda yapılan kongreye Büro Memur Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, İstanbul 8 Numaralı şube Başkanı Cemal Üstün ve diğer sendika üyeleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program ardından konuşmalar yapıldı.

Bir konuşma yapan ve 8 Nolu başkanı olarak seçilen Cemal Üstün, "Bizler her ortamda tabela sendikacılığını eleştirerek, sendikacılığın gönül ve refah imarı olduğunu şiar edinerek bu yola girdik. Bizler ayrıştırıcı, ötekileyici, ötekileştirici tüm fikirleri ret ediyoruz. 4 senedir taviz vermediğim ve sevgi bağımlı, birleştirici bir sendika anlayışıdır. Toplumsal adaletin dokuyucusu olan kamuda adalet dokusu bizler için en önemli kriterimizi olmuştur" dedi.

Yazgan, "Elbette yeni sözleşmeli arkadaşlarımız oluştu. Bu sözleşmeli arkadaşlarımızın mücadelesi için bugünlerde olgunlaşmış durumda. İnşallah 2021 yılı içerisinde sözleşmeli arkadaşlarımızın kadroya geçişi ile ilgili ciddi anlamda bir gündem oluşmuş durumda. Yine bunun takipçisi olacağız. Sendika üye sayımız 72 binlerdeydi, 8 bin arttırarak, geçtiğimiz 2020 yılı içerisinde Memur-Sen'e bağlı sendikalar arasında en çok üye olan sendika unvanını elde ettik. Şuanda 80 bin üye ile büro hizmet kolunda yetkili sendika olma hedefimizi devam ettiriyoruz. Memurlarımızın maaşları erimiş durumda. Enflasyon almış başını gidiyor. Bu anlamda memurlarımıza bir ek zam yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cemal Üstün, Büro Memur Sen İstanbul 8 Nolu Şubenin başkanı olarak seçildi.
İhlas Haber Ajansı
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