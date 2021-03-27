Emniyet 2021 yılı rütbe terfi yazılı sınavına yönelik maddi itirazları sonuçlandırdı
|27 Mart 2021 18:15
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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekildedir:
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak 2021 Yılı Rütbe Terfi Yazılı Sınavı 25 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır.
Yazılı Sınav Sonuçları 25 Mart 2021 tarihinde saat: 23.35 itibari ile Polis
Akademisi Başkanlığı www.pa.edu.tr internet adresinden açıklanmıştır. Anılan
Yönetmeliğin 31. Maddesi gereği Rütbe Terfi yazılı sınav sonuçları için yapılacak
maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren en geç 24 saat içerisinde
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi
ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan yazılı
sınav sonucuna maddi hata itiraz dilekçeleri veren personelin Sınav Değerlendirme
Komisyonunca sonuçları yeniden değerlendirilmiştir.
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