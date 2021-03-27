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Ankara'dan yola çıkan yardım uçağı Bangladeş'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'dan Arakan'lı Müslümanlar için yola çıkan askeri kargo uçağının Bangladeş'e ulaştığını duyurdu.
 27 Mart 2021 18:18
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Arakan'da Müslümanların bulunduğu mülteci kampında çıkan yangında sahra hastanesi kullanılamaz hale gelmişti. Türkiye'nin sessiz kalmadığı bu duruma, gece saat 02.02'de Etimesgut'ta bulunan 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından Bangladeş'e gitmek üzere yola çıkan, içinde Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personelinin yanı sıra yardım malzemelerin bulunduğu askeri kargo uçağının Bangladeş'e vardığı belirtildi.

MSB'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören sahra hastanesini ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli ile malzemeleri taşıyan uçağımız Bangladeş'e ulaştı" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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