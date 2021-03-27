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Ömer Çelik: Macron'un diyaneti hedef alması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yaptığı beyanlara ilişkin, "Macron'un Diyanet kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez" dedi.
 27 Mart 2021 18:31
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Ömer Çelik: Macron'un diyaneti hedef alması kabul edilemez

AK Parti Sözcüsü Çelik twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın Fransa Cumhurbaşkanı ile son görüşmesinde ikili ilişkilerde pozitif gündem ve ajandaya odaklanmak noktasında bir kararlılık söz konusuydu. Ancak maalesef Macron'un son beyanatları ile bu çizginin dışına çıktığını görüyoruz. Fransa'yla samimi ve yapıcı bir diyalog içerisinde olmak temennimizdir. Ancak Macron'un Türkiye'yi, 'Diyanet' kurumumuzu ve Türk toplumunu temsil eden dernekleri hedef alması kabul edilemez. Macron her defasında 'Fransa Cumhuriyet değerleri'ne referans vererek Türk toplumunu ve Müslümanları hedef alıyor. Bu yaklaşım, evrensel değerlerle arasına koyduğu mesafeyi de ortaya koymaktadır. Macron'un bahsettiği meseleler demokratik hak ve özgürlüklerle ilgilidir. Zira demokrasi, farklı kültürlerin bir arada yaşama iradesine ve Avrupa vatandaşlarının özgür bir şekilde dernek kurabilme ve siyasal/sosyal faaliyette bulunabilmelerine saygı duymayı gerektirir. Macron'un hedef aldığı "Diyanet" demokrasiyi tehdit eden aşırıcılıkla mücadele edilmesi noktasında önemli bir kurum olduğu gibi dini değerleri istismar etmeye çalışan insanlık düşmanı DEAŞ gibi örgütlerin de panzehiridir. Fransa'daki Müslüman toplumu Avrupa kültürüne, Fransa'ya katkıda bulunmak isteyen barışçıl ve son derece iyi nitelikleri olan insanlardan oluşan bir topluluktur. Sayın Macron'un kullandığı dil ise maalesef Avrupa'daki aşırı sağcıları cesaretlendirmektedir. Macron'a çağrımız, uzunca bir süre devam ettirdiği ancak herhangi bir fayda sağlamayan sorunlu üslubundan vazgeçmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdikleri video konferansta ortaya koyduğu yaklaşıma geri dönmesidir. Türkiye-Fransa ilişkilerine önem veriyoruz. Beraber başarabileceklerimiz sorun alanlarından çok daha büyüktür. Pozitif ajandaya odaklanmak herkesin faydasınadır" ifadelerine yer verdi.
İhlas Haber Ajansı
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