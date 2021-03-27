535 yıllık caminin penceresinde Kayı sembolleri bulundu
|27 Mart 2021 18:34
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1485-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan camideki Osmanlı hanedanının geldiği Kayı boyunun simgesi sembolleri, Amasya Müzesi'nde görevli Arkeolog Muzaffer Doğanbaş tespit etti. Kayı sembollü pencere kanatları ahşap pencere kanadı işçilikleri arasında "dünyadaki tek örnek" olarak değerlendiriliyor.
6 yıl önce Türk boyları hakkında bilgiler aktaran bir kitabı inceleyen Muzaffer Doğanbaş, gördüğü Kayı sembolü örneklerinin aynısının 2000 yılında teşhir için Sultan II. Bayezid Camisi'nden Amasya Müzesi'ne taşıdıkları orijinal 3 pencere kanadından birinin üzerindeki iki ok ve tek yayın birleşmesiyle oluşan figüre benzediğini fark etti. Yaptığı araştırmada ustalıkla işlenen altlı üstlü toplam 4 işaretin Kayı boyunun simgesi olduğunu belirleyen Arkeolog Doğanbaş, "Kayı sembollü pencere kanadı Amasya'da tek olduğu gibi Osmanlı coğrafyasındaki ahşap pencere kanadı işçiliklerinde de tek örnek" dedi.
O dönemlerde pencere kanatlarını yapan ustaların kendi adlarını eserlere işaretlerle not düşerken kündekari tekniğiyle işlenen Kayı sembollü nadide eserde bu duruma rastlanmadığına değinen Muzaffer Doğanbaş, "Bu eserde bir imza yok. Onun yerinde boy sembolü var. Anlaşılan ustaların milli duyguları ve boylarına karşı hassasiyetleri üst seviyede. Onun için kendi adları yerine boy sembolünü işlemişler" diye konuştu.
2 metreden fazla uzunluktaki pencere kapısının üst kısmında stilize halde Kayı sembolü figürlerinin de yer aldığını anlatan Doğanbaş, "Bu sembol sonsuzluk prensibine göre ve ayrıca müsenna olarak da bilinen aynalı tarzda düzenlenmiştir. Yıllarca o sembol bize bakmış, biz ona bakmışız. Bir türlü varlığından haberdar olamamışız. Ama Allah'a şükürler olsun ki geçte olsa tespitini yaptım. Ardından makale yayınladım" şeklinde konuştu.
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