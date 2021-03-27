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Sahte videoyu Türk yapay zeka çözümü ortaya çıkardı

Dünyanın ilk çevrim içi deepfake algılama motoru olan "Deepware Scanner", hapisteki politikacıya ait olduğu iddia edilen videonun gerçek dışı bir deepfake video olduğunu raporladı
 27 Mart 2021 18:46
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Sahte videoyu Türk yapay zeka çözümü ortaya çıkardı

Askeri darbe yaşanan Myanmar'da, hapisteki Başbakan ile ilgili "suçunu itiraf etti" iddiasıyla yayınlanan videonun gerçeği yansıtmayan bir deepfake (yapay zeka teknolojileriyle manipüle edilmiş sahte içerik) video olduğu Türk yapay zeka girişimi Deepware tarafından ortaya çıkarıldı.

Asis Elektronik ile yatırım ortaklığı gerçekleştiren ve siber güvenlik alanında online çözümler sunan Türkiye merkezli uluslararası siber güvenlik sağlayıcısı Zemana, deepfake içeriklerin tespitine yönelik çalışmalar yapmak üzere Deepware'i oluşturdu.

Deepware markasıyla yürütülen çalışmalar sonunda dünyanın ilk çevrim içi deepfake dedektörü olma özelliği taşıyan Deepware Scanner kullanıma sunuldu. Uygulama, insan görüntü ve seslerine yapılan müdahaleyle üretilen sahte içeriklerin tespitine imkan veriyor.

Deepfake son olarak askeri darbe sonrasında sokak gösterileri yaşanan Myanmar'da gündeme geldi. Olayın ortaya çıkarılmasında ise Deepware'ın çözümünden yararlanıldı.

Deepfake algılama motoru Deepware Scanner, videoyu taratan kullanıcılarına, bunun gerçek dışı bir deepfake video olduğunu raporladı.

- "Kullanıcılar, darbecilerin dezenformasyon tuzağına düşmekten kurtuldular"

Zemana Kurucu Ortağı Orhan Akyürek, AA muhabirine, adını dünyaya siyasi çalkantılarla duyuran Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın 2 ay kadar önce yeni bir askeri darbeye sahne olup, demokrasiyi hedef alan deepfake girişimi ile de tarihe geçtiğini söyledi.

Myanmar'da 1 Şubat'taki askeri darbeyi yapanların, hapse attıkları eski Yangon Başbakanı Phyo Min Thein'in, kendisine yöneltilen suçları itiraf etmiş gibi gözüktüğü videoyu basınla paylaştıklarını ifade eden Akyürek, bunun gerçeği yansıtmayan bir deepfake video olduğunun Deepware ile ortaya çıkarıldığını belirtti. Akyürek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Deepware Scanner'ın yapay zekaya dayalı görüntü analiz teknolojisiyle yapılan taramalarda, darbe yapan orduya yakın TV kanalında yayınlanan ve hapisteki politikacıya ait olduğu iddia edilen videonun yüzde 75 oranda sahte olduğu tespit edildi. Yayınlanan videonun sahte olduğunun Deepware tarafından tarafından ortaya çıkarılması, özellikle sosyal medyada, uluslararası ölçekte ses getirdi. Deepfake tarama ve algılama motoru 'Deepware Scanner' teknolojisiyle videoyu taratarak gerçek olmadığını öğrenen dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, darbecilerin dezenformasyon tuzağına düşmekten kurtuldular."

- Dezenformasyon savaşını yepyeni bir boyuta taşıyor

Orhan Akyürek, sosyal medya platformlarında viral hızla yayılan deepfake siber tehdidinin, dezenformasyon savaşını da yepyeni bir boyuta taşıdığını vurguladı.

Akyürek, insanların jest ve mimiklerini bire bir taklit eden yüz takası, tüm vücut sentezi, ses takası gibi birçok farklı yöntem kullanan deepfake tehlikesine karşı, Deepware mühendislerinin geliştirdiği "Deepware Scanner" teknolojisinin, çok katmanlı mekanizmasıyla, manipüle edilmiş videoları anında yakalamak üzere tasarlandığını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
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