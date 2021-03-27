Bakan Koca: En büyük korkum AB'nin yasak getirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, HaberTürk'e konuştu, aşı ile ilgili gelişmeleri paylaştı. Bakan Koca, Çin aşısı Sinovac'ta yaşanan aksamanın nedenini açıklayarak, Çin hükümetinin aşı firmalarına sınırlama getirdiğini söyledi.

"Sadece biz değil, kimse aşıyı söz verilen zamanda alamıyor. Bakın değil milyon, değil yüz bin birkaç bin aşıda kalan ülkeler var. Emin olun biz şanslı ülkelerden biriyiz. Çin hükümeti tüm aşı üreticilerine sınırlama koydu. Önce 'Çin'e vereceksiniz' dedi. Bu yüzden çok aksama var. Buna rağmen alabiliyoruz. Çin aşısının Faz-3 çalışmalarına katılmasak biz de aşıyı bulamazdık."

Koca, Biontech'ten 18 milyon aşının daha geleceğini açıklayarak, haziran ayına kadar 40 yaş üstü 32 milyon kişinin de aşılanacağını söyledi.

"AB HER AN YASAK GETİREBİLİR"

Bakan Koca, aşı ile kaygısını da şu sözlerle aktardı:

"Avrupa Birliği (AB) her an AB dışına aşı satışına sınırlama ve hatta yasak getirebilir. Herkes kendi vatandaşı öncelikli olsun istiyor. Bu yasağı getirmelerinden önce ne alırsak alalım diyoruz. En büyük korkum bu, aşı milliyetçiliği ve yasak gelmesi."

Bakan Koca, "Türkiye'ye gelen 1,5 milyon doz BioNTech aşısı nerede?" diye soranlara, ilk partinin Ankara'da dağıtım merkezine 12 Mart'ta ulaştığını söyleyerek belgesini gösterdi.