Süveyş Kanalı İdaresi: 321 gemi var geçmek için bekliyor
|27 Mart 2021 18:55
|+Aa- Yazdır
Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasının ardından dünya lojistik hareketine büyük darbe vuran Panama bandıralı 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın sıkıştığı yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürerken, Süveyş Kanalı İdaresi'nden konuya ilişkin açıklama geldi. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Korgeneral Usame Rabie düzenlediği basın toplantısında, Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölgede şu an da 321 geminin rotasına devam edemediğini ve kanaldan geçmek için sırada beklediğini söyledi. Rabie, geminin karaya oturmasının ana nedeninin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar olmadığını, çeşitli faktörlerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.
Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli de Süveyş Kanalı'nda yaşanan krize yönelik açıklamasında, geminin sıkıştığı alandan çıkarılması için yardım teklif eden ülkelere teşekkür etti. Medbuli, kanaldaki gemi trafiğinin en kısa sürede normale dönmesini umduklarını söyledi.
En az 2 girişimde bulunulacak
Kanalda geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik çalışmalarda en az 8 büyük römorkör ve kazı ekipmanı kullanılırken, şu ana kadar söz konusu çabaları başarısız oldu. Mısır medyasına yansıyan haberlerde, yükselen dalgaları kullanarak gemiyi kurtarmak için en az 2 girişimde bulunulacağı öne sürüldü.
Türkiye ve ABD'den yardım teklifi gelmişti
Kanalda çapraz bir şekilde karaya oturarak trafiği tıkayan 400 metre uzunluğundaki ve 59 metre genişliğindeki dev geminin kurtarılması için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifi yapılmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin kanalın yeniden açılması için yardım teklifinde bulunduğunu ve "durumu çok yakından takip ettiklerini" dile getirmişti.
Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalında sıkışan Ever Given, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Süper soğuk fırtınada eksi 111 derece ile rekor kırıldı
27 Mart 2021 17:40
|Korona yoktur dedi, soruşturma açılınca Türkiye'ye kaçtı
27 Mart 2021 08:38
|Türkiye karşıtı blok umduğunu bulamadı
27 Mart 2021 08:00
|Pfizer-BioNTech aşısını yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık oluştu
26 Mart 2021 22:15
|Halk Bankası'nın temyiz duruşması 12 Nisan'da yapılacak
26 Mart 2021 20:45
|Süveyş Kanalı tıkandı, dünya ticaretinin yüzde 10'u durdu
25 Mart 2021 23:56
|BioNTech, 12 yaş altı çocuklarda aşı denemelerine başladı
25 Mart 2021 21:27
|O ülkede araştırmacılardan koronavirüse karşı 'burun maskesi'
25 Mart 2021 14:12
|Kanada'da eğitim gören Türk genci 'Genç Uzay Girişimcileri' yarışmasında üçüncü oldu
25 Mart 2021 09:59
|Merkel, 5 günlük kapanma kararından dolayı özür diledi
25 Mart 2021 00:31