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Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti

Antalya'da dün gece yapılan asker eğlencesi tepki çekti. Arkadaşlarını askere uğurlayan gençler, koronavirüse yönelik alınan önlemleri hiçe sayarak konvoy oluşturdu, otomobilden sarkıp havaya silahlarla defalarca ateş etti, havai fişek patlattı. Gençler, bu anları da kendi cep telefonları kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
 27 Mart 2021 19:19
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Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti

İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarının koronavirüs pandemisi kapsamında saat 21.00'den sonra sokak kısıtlama genelgesi, maske, mesafe ve hijyen uyarıları, asker konvoylarına getirilen kısıtlamalar Antalya'da yine ihlal edildi. Önceki gün Kepez ilçesinin Demirgül Mahallesi'nde havai fişekli asker eğlencesi yapılması tepki çekerken, dün gece buna bir yenisi daha eklendi. Arkadaşlarını Samsun'a vatani görevi için yolcu eden gençler, ortalığı birbirine kattı. Kısıtlamaya rağmen konvoy yapan gençler, araç üzerinden sarkıp silahlarıyla defalarca ateş etti. Bir sokağı da kapatıp yolda müzik eşliğinde eğlenen ve havai fişek patlatan gençler, bu görüntüleri, "Hayırlısıyla mermi gibi git gel kardeşim. Artık Samsun düşünsün" notuyla sosyal medyada paylaştı.

Antalyalı gençlerin silahlarını kontrolsüzce ateş etmeleri de cep telefonu kamerasına yansıdı.
DHA
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