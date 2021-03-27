İnternetten verdiği ilanla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı

FETÖ'NÜN ÖN MÜLAKATI, ASKERİ LİSE SINAV MÜLAKATININ AYNISI OLMUŞ Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon kapsamında Konya'da gözaltına alınmasının ardından itirafçı olan zanlı, mahrem imamın kendilerine sorduğu sorular ile askeri lise mülakatındakilerin aynı olduğunu söyledi. Şüpheli "(Askeri lise sınavı mülakatını kastederek) 'Konya'nın nesi meşhur, Konya'ya gelsek bizi nereye götürürsün?' diye sordular. Ben de etli ekmek ve fırın kebabının meşhur olduğunu, onları Alaaddin Tepesi'ne götürebileceğimi söyledim. Daha sonra İstiklal Marşı'nı düz bir şekilde okumamı istediler, okudum. Başka soru sormadılar. Fatih abinin (mahrem imam) yaptığı ön mülakattaki soruların bire bir aynısını sordular" dedi.