İnternetten verdiği ilanla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
Yozgat'ta internet üzerinden verdiği ilanlarla kredi kartı bilgilerine ulaştığı kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
|27 Mart 2021 19:20
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Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sosyal medya üzerinden paylaştığı "Yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir." ilanıyla vatandaşların kredi kartı bilgilerine ulaşarak Türkiye genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen şüpheli A.Ç, evinde gözaltına alındı.
Evde yapılan aramada dolandırıcılık işlemlerinde kullanıldığı tespit edilen dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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