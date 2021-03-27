Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
Bakan Koca: "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile randevu alarak aşılarını olabilecekler."
|27 Mart 2021 19:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu olarak aşı olabileceklerini duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
- Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.
- Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.
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