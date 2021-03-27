Düzce'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı
|27 Mart 2021 19:59
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Zonguldak'a giden Ahmet Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Zonguldak'tan Sakarya'ya giden Fuat Karagöz'ün kullandığı 14 AAY 823 plakalı otomobil, Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, yaptığı incelemede sürücü Fuat Karagöz ile otomobilde bulunan Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 10 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan, otobüsün, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun, heyelan ve buna bağlı çökme sonucu trafiğe kapatılması nedeniyle güzergahını değiştirdiği öğrenildi.
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