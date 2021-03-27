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Kaymakamın tavrı tepki çekmişti... İçişleri kaymakam hakkında soruşturma açtı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhteren İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
 27 Mart 2021 20:01
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Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın denetim sırasında girdiği bir lokalde, masada oturanlara yönelik tavrı tepki çekmişti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhteren İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin paylaşımı şu şekilde;

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

NE OLMUŞTU?

Kaymakam Atilla Selami Abban'ın'ın denetim sırasında girdiği bir lokalde, masada oturanlara yönelik tavrı tepki çekmişti. Sözkonusu kişilere derneğe üye olup olmadıklarını soran Kaymakam, aldığı cevaptan sonra "Bak 'üye değiliz' diyor, bira ve sigara içiyor. İşlem yapın. Gördüm, seni dışarıdan gördüm. İndir şu arka ayaklarını. İşlem yapın, kapatın burayı. Hemen kapatın." dedi.
Memurlar.Net
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