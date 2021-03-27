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17 yaşındaki hamile kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişi tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.
 27 Mart 2021 21:00
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17 yaşındaki hamile kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı

A.Y. (24), birlikte yaşadığı Sezen Ünlü'yü (17) Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ünlü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ünlü'nün 6 aylık hamile olduğu, bebeğinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan ve polis ekiplerince yakalanan A.Y, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

A.Y'nin emniyetteki ifadesinde, birlikte yaşadığı Sezen Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını anlattığı belirtildi. Sokakta görüştükleri Ünlü'nün telefonuna sosyal medya uygulaması üzerinden gelen mesaj üzerine tartışma yaşadıklarını ileri süren A.Y'nin cinayeti de bu nedenle işlediğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli A.Y. sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "çocuğu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

- "Kızımı öldürmekle tehdit etmişti"

Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü, yaklaşık bir yıl önce kızıyla ilişkisinin olduğunu öğrendiği A.Y'nin, ailesiyle gelerek kızını istediğini, yaşının küçük olması nedeniyle nikahsız şekilde birlikte yaşamalarına rıza gösterdiğini söyledi.

Katil zanlısının yaklaşık 3 ay önce kızını darbedip öldürmekle tehdit ettiğini dile getiren Ünlü, kızının ilgili makamlara başvurarak koruma kararı aldırdığını ve kendi evlerine taşındığını belirtti.

Polis, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurdu.

İki görgü tanığı, A.Y'nin Sezen Ünlü'nün elinden zorla telefonunu almaya çalıştığını gördüklerini, buradan ayrıldıktan bir süre sonra Ünlü'nün kanlar içinde yerde yattığına tanık olduklarını ifade etti. Tanıklar, katil zanlısının kendilerini de "İsmimi söylerseniz birlikte yaptığımızı söylerim." diyerek tehdit ettiğini dile getirdi.

Öte yandan Sezen Ünlü'nün 25 Şubat'ta Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine müracaat ettiği ve A.Y. hakkında aile mahkemesince iki ay uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

- Ünlü, son yolculuğuna uğurlandı

Sezen Ünlü'nün cenazesi yakınlarınca İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınıp Bornova ilçesindeki Hacılarkırı Mezarlığı'na getirildi.

Ünlü, burada kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede babası Serdar Ünlü ve yakınları gözyaşı döktü. Anneanne Remziye Orallı, dua okuyup başörtüsünü mezar başına konan tahtaya bağladı.

Öte yandan, ailesinin Ünlü'nün kornealarını bağışladığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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