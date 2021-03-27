Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
Acıpayam Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|27 Mart 2021 21:02
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Acıpayam İlçe Belediye Başkanı Hulisi Şevkan, sosyal medya hesabından korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Korona virüs salgının şakası olmadığını vurgulayan Şevkan, "Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi.
Kıymetli hemşehrililerim maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymak zorundayız. Bu salgının şakası yok. Geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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