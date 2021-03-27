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Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi

Financial Times gazetesi, görevden alınan Naci Ağbal'ın faiz artırımı kararı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'birkaç hafta izole edildiğini' iddia etti.
 27 Mart 2021 21:29
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Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Naci Ağbal'ın görevden alınarak Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını analistlerin görüşlerine başvurarak değerlendirdi.

Erdoğan'ın kararının ardından yatırımcıların şoke olduğunu yazan gazete, analistlerin, 'Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasıyla politika güvenilirliğinde delik açıldığını' söylediklerini aktardı.

FT'ye konuşan kaynaklar tarafından, Ağbal'ın aldığı yüksek faiz artışı kararının 'Cumhurbaşkanını sinirlendireceğinin' bilindiği, bu karar öncesinde 'birkaç hafta Erdoğan'dan izole edildiği' iddia edildi.

Ağbal'ın görevden alınmasının ardından piyasanın açılışında TL'de, tahvilde ve hisselerde sert düşüşün gözlemlendiğini ve yatırımcıların bu durum nedeniyle para çekme ve TL'ye karşı önlem almada zorlandığı belirtildi. Londra merkezli Amundi'nin, gelişmekte olan piyasalar şefi Yerlan Syzdykov, 'Türkiye'nin itibarını yeniden inşa ettiği noktaya gelmişken bu durumun öfke yarattığını' söyledi.

Ağbal'ın görevden alınmasının piyasaya etki ettiği sırada kamu ve özel tahvillere yaptırım yaptığını bu sırada uzun pozisyonda olduğunu belirten Syzdykov, yaşanan kaosta gidişatı tersine çeviremediğini söyledi. Syzdykov, 'birkaç günün zor geçtiğini', 'pazar koşullarının zor hale geldiğini' ve 'likidetinin kuruduğunu' ifade etti.

FT ise bu durumun analistler tarafından, ' Türkiye'nin gelecekte ihtiyaç duyduğu yabancı finansmanı sağlamasını çok daha zor ve pahalı hale getireceği'

şeklinde yorumlandığını aktardı. Haberde ayrıca, Erdoğan'ın uzun zamandır fon yöneticileriyle 'kırılgan bir ilişkiye sahip olduğu' öne sürüldü.

Merkez Bankası'nın son verilerini inceleyen FT, Ağbal'ın görevde olduğu 7-19 Mart tarihlerinde Türkiye'ye döviz-TL takası kanalıyla 16 milyar doların girdiğini, o dönemde hisse senetlerine net akışın yaklaşık 700 milyon dolar olduğunu ve 4 milyar doların devlet bonolarını satın almak için ülkeye girdiğini belirtti.

Türk bankalarının yabancı yatırımcıların döviz takaslarındaki pozisyonlarından çıkmalarını zorlaştırdığı ifade eden FT, birçok kişinin bu hafta yapmaya çalıştığı gibi, bir swap sözleşmesinden vadesi dolmadan pozisyonunu kapatmak için TL borçlanmak zorunda kaldıklarını vurguladı.

Analizde, ayrıca Erdoğan'ın para politikasındaki görüşlerine sempatiyle yaklaşan Kavcıoğlu'nun önümüzdeki günlerde uluslararası bankacılar ve fon yöneticileriyle görüşmesinin beklendiği kaydedildi.
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