Saadet Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı'na ziyaret
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında ziyaret etti.
|27 Mart 2021 21:33
|+Aa- Yazdır
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Aydın, "Son 20 yıldır bu ülke iyiye gitmiyor. Bizim, hepimizin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur" dedi.
Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Aydın'a; Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve İl Başkanı Ali Gerçek eşlik etti.
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor
27 Mart 2021 22:57
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
27 Mart 2021 22:55
|Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi
27 Mart 2021 21:29
|Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
27 Mart 2021 19:27
|Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01
|Bakan Koca: En büyük korkum AB'nin yasak getirmesi
27 Mart 2021 18:52
|Ömer Çelik: Macron'un diyaneti hedef alması kabul edilemez
27 Mart 2021 18:31
|Ankara'dan yola çıkan yardım uçağı Bangladeş'e ulaştı
27 Mart 2021 18:18
|Fuat Oktay, yerli aşı için ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
27 Mart 2021 18:14
|Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü
27 Mart 2021 17:10