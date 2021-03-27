Saadet Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı'na ziyaret

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Aydın, "Son 20 yıldır bu ülke iyiye gitmiyor. Bizim, hepimizin yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Bu da birbirimizi anlamak ve birbirimize dokunmakla olur" dedi.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın ve beraberindeki parti heyeti, Tunceli Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu ziyaret etti. Aydın'a; Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Muammer Bilgiç, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk ve İl Başkanı Ali Gerçek eşlik etti.