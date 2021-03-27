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Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı

Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında İspanya'nın Malaga şehrinde karşılaştığı Norveç'i 3-0 mağlup etti.
 27 Mart 2021 21:52
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Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Norveç milli takımı İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Milli Takım, 4 dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Ozan Tufan kendisinin 2. Milli Takım'ın 3. golünü attı: 3-0

Karşılaşma Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Milli Takımımız bu galibiyetle G Grubunda 6 puanla liderliğe yükseldi. Grupta Karadağ da 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Milli Takımımız, gruptaki 3. maçını salı günü Letonya ile oynayacak.

Memurlar.Net
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