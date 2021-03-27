Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı
|27 Mart 2021 21:52
|+Aa- Yazdır
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında, A Milli Futbol Takımı ile Norveç milli takımı İspanya'nın Malaga şehrindeki La Rosaleda Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Milli Takım, 4 dakikada Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Karşılaşmanın 28. dakikasında Çağlar Söyüncü'nün golüyle fark 2'ye çıktı: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Ozan Tufan kendisinin 2. Milli Takım'ın 3. golünü attı: 3-0
Karşılaşma Türkiye'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Milli Takımımız bu galibiyetle G Grubunda 6 puanla liderliğe yükseldi. Grupta Karadağ da 6 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Milli Takımımız, gruptaki 3. maçını salı günü Letonya ile oynayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Fenerbahçe'den Yargıtay'a ziyaret
26 Mart 2021 21:06
|Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında ilk idmanına çıktı
26 Mart 2021 18:13
|Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu için pro-lisans krizi
26 Mart 2021 10:35
|Fenerbahçe, Erol Bulut ile yollarını ayırdı
25 Mart 2021 18:35
|Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
25 Mart 2021 15:40
|A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yendi
24 Mart 2021 21:54
|Beşiktaş Başkanı Çebi'den UEFA'nın ceza kararına açıklama
24 Mart 2021 18:05
|Fenerbahçe İSKİ'ye dava açtı
24 Mart 2021 10:49
|Fenerbahçe'de pozitif vaka sayısı 5'e yükseldi
24 Mart 2021 09:45
|Inter'den Uğurcan Çakır'a 15 milyon euro!
24 Mart 2021 09:24