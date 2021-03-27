Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam aleminin Berat Kandili'ni kutladı.
|27 Mart 2021 22:55
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kaplayarak tüm kainatı kurtuluşa davet ettiği Berat Gecesi'nin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında ayrıca, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin görselinin yer aldığı fotoğrafta, Duhan Suresi'nin "O gecede her hikmetli iş belirlenip hükme bağlanır" şeklindeki 4'üncü ayetine de yer verdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor
27 Mart 2021 22:57
|Saadet Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı'na ziyaret
27 Mart 2021 21:33
|Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi
27 Mart 2021 21:29
|Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
27 Mart 2021 19:27
|Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01
|Bakan Koca: En büyük korkum AB'nin yasak getirmesi
27 Mart 2021 18:52
|Ömer Çelik: Macron'un diyaneti hedef alması kabul edilemez
27 Mart 2021 18:31
|Ankara'dan yola çıkan yardım uçağı Bangladeş'e ulaştı
27 Mart 2021 18:18
|Fuat Oktay, yerli aşı için ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
27 Mart 2021 18:14
|Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü
27 Mart 2021 17:10