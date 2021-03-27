1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor

Komisyon Başkanı Akif Çağatay Kılıç:- "Bugün hiç kimse Avrupa'nın ortasında DEAŞ'a, El Kaide'ye 'Bunlar fikir hürriyeti çerçevesinde fikirlerini söylüyorlar' diyemez. Niye? Çünkü katiller sürüsüdür. PKK da PYD de aynı şekildedir. Biz yurt dışında bunları anlatıyoruz"
 27 Mart 2021 22:57
+Aa- Yazdır
Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen, yurt dışında ülke aleyhinde propaganda yapan sivil toplum kuruluşları ve siyasilere karşı çalışma yaptıklarını bildirdi.

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 25 Mart'ta gerçekleştirilen "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi 4. Parlamento Başkanları Konferansı"na katılan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütleriyle amasız, fakatsız kararlılıkla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, son yıllarda attığı adımlarla Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya'da gücünün net şekilde hissedildiğini ifade eden Kılıç, bunun yakın zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gelişmelerde görüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin askeri bir güç olarak yer almadığını ancak siyasi anlamda Azerbaycan'a verdiği destekle olayın nereye çevrildiğinin açıkça görüldüğünü anlatan Kılıç, "Türkiye'nin önemli bir aktör olduğu, varlığının, yürünecek yolda Türkiye'nin mutlaka işin ve sürecin içerisinde olması gerektiği ortaya çıkıyor." dedi.

Hükümetin yaptığı çalışmalara parlamentonun da diplomasiyle destek verdiğini dile getiren Kılıç, Türkiye'nin yurt dışında doğru anlatılması konusunda etkin faaliyetler yürüttüklerini kaydetti.

- "Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen gruplar var"

Kılıç, bazı kesimlerin yurt dışında Türkiye aleyhine çalışmalar yaptığına değinerek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ilerlemesini istemeyen, ülkemiz hakkında olumlu düşünmeyen, hayır düşünceleri olmayan birtakım çevreler var. Bunlar maalesef bazen sivil toplum örgütü de olabiliyor, bazen mecliste temsili olan birtakım partilerin içerisinde terörle arasına mesafe koyamayanlardan müteşekkil birtakım çalışmalardan da kaynaklanabiliyor. Özellikle Avrupa Parlamentosu'nda ciddi manada Türkiye karşıtlığının desteklendiği ve bunun olması için çaba sarf edildiği, yalan yanlış, tek yanlı bilgilerin aktarıldığı, teröre karşı yapılan mücadelenin insan haklarına karşıymış gibi lanse edildiği durumları görüyoruz. Bunların önlenmesi, Türkiye'nin doğru bir şekilde anlatılması noktasında Dışişleri Bakanlığının yanı sıra TBMM Dışişleri Komisyonu olarak da ikili görüşmeler, müzakereler yürütüyoruz."

- "Zavallı siyasetçilerle karşılaşıyoruz"

Fikir ve düşünce hürriyeti ile şiddet ve terör olaylarının birbiriyle karıştırılmaması gerektiğine dikkati çeken Kılıç, "Bugün hiç kimse Avrupa'nın ortasında DEAŞ'a, El Kaide'ye 'Bunlar fikir hürriyeti çerçevesinde fikirlerini söylüyorlar.' diyemez. Niye? Çünkü katiller sürüsüdür. PKK da PYD de aynı şekildedir. Biz yurt dışında bunları anlatıyoruz. Bunları anlatırken de Avrupa içerisinde maalesef Türkiye karşıtı politikalarla kendini iç siyasette bir yere getirmeye çalışan birtakım zavallı siyasetçilerle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu gruplarla arasına mesafe koymaya çalışan Avrupalıların da bulunduğuna işaret eden Kılıç, Türkiye'nin ne kadar geniş kitleye doğru şekilde anlatılırsa ülkenin yurt dışındaki etkinliğinin daha da artacağını sözlerine ekledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
27 Mart 2021 22:55		 Saadet Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı'na ziyaret
27 Mart 2021 21:33
Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi
27 Mart 2021 21:29		 Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
27 Mart 2021 19:27
Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01		 Bakan Koca: En büyük korkum AB'nin yasak getirmesi
27 Mart 2021 18:52
Ömer Çelik: Macron'un diyaneti hedef alması kabul edilemez
27 Mart 2021 18:31		 Ankara'dan yola çıkan yardım uçağı Bangladeş'e ulaştı
27 Mart 2021 18:18
Fuat Oktay, yerli aşı için ilaç sektörü yöneticileriyle görüştü
27 Mart 2021 18:14		 Bakan Soylu, Alman mevkidaşı ile görüştü
27 Mart 2021 17:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:05 - Kadın girişimci, mali müşavirler için arşiv uygulaması geliştirdi23:03 - 500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu23:01 - Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor22:59 - Bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı22:57 - Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor22:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
22:15 - Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı21:56 - Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı21:52 - Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı21:33 - Saadet Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı'na ziyaret21:29 - Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi21:03 - Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
21:02 - Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı21:00 - 17 yaşındaki hamile kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı20:01 - Kaymakamın tavrı tepki çekmişti... İçişleri kaymakam hakkında soruşturma açtı19:59 - Düzce'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı: 3 ölü, 11 yaralı19:27 - Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
19:20 - İnternetten verdiği ilanla dolandırıcılık yapan kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasına öğretmenler de dahil edilecek
Kaymakamın tavrı tepki çekmişti... İçişleri kaymakam hakkında soruşturma açtı
Bakan Koca: En büyük korkum AB'nin yasak getirmesi
27 Mart 2021 tarihli atama kararı yayımlandı
Yemeksepeti siber saldırıya uğradı: Kullanıcı bilgileri çalındı!
Vaka sayısı 30 bini geçti
'Sözleşmeli personelin kadroya geçişi ile ilgili ortam oluştu'
D-655 Karayolu'nun 85 metrelik bölümü çöktü
Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
Hangi il kaç Milletvekili çıkaracak? İstanbul'un vekil sayısı düştü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
araz 1
aparmak 1
hafif metal 1
memento 2
göresen 1
Kürşat ayvatoğlu 6
zavadak dayı 1
sözlük yazarların şu anda olmak istediği yerler 1
statüko 1
pandemi obezitesi 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam