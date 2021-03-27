1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor

Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Enginyurt:- "En önemli gıda ve hücrenin yapı taşı proteindir. Bu süreçte gerekli protein miktarını biraz daha artırabiliriz"
 27 Mart 2021 23:01
+Aa- Yazdır
Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor

Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, doğru beslenmenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede önemli olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Enginyurt, AA muhabirine, üst solunum yolu hastalığı Kovid-19'un doğrudan bağışıklık sistemiyle alakalı olduğunu söyledi.

Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralının asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Enginyurt, dördüncü kuralın ise iyi beslenme olduğuna işaret etti.

Enginyurt, iyi beslenmenin Kovid-19'un tedavisinde ve bu hastalığa yakalanmamak için önemli bir etken olduğuna dikkati çekerek, salgın sürecinde herkese doğru beslenmesi çağrısında bulundu.

Doğru beslenmek için vücudun ihtiyacı kadar protein almak gerektiğine işaret eden Enginyurt, "Bunun için de vücudun günlük ihtiyaç duyduğu 350-400 gram protein almak lazım. Bu proteinleri de kırmızı ve beyaz etin yanı sıra süt, peynir ve yoğurt gibi ürünlerden alabiliriz. En önemli gıda ve hücrenin yapı taşı proteindir. Bu süreçte gerekli protein miktarını biraz daha artırabiliriz. Sağlıklı bir insan düzenli olarak süt tüketimine zaten dikkat etmeli. Süt aynı zamanda D vitamini ihtiyacını da karşılayacaktır. Her birey günlük iki bardak süt tüketmelidir." ifadesini kullandı.

Kovid-19'a yakalanmamak için D vitaminin yanı sıra çinko ve beraberinde C vitaminli ürünlerin tüketilmesi gerektiğini dile getiren Enginyurt, bazı gıdaların dışarıdan takviye olarak alınmasının da önemli olduğunu aktardı.

- "Vatandaşlarımız sigara ve alkol kullanımından uzak dursunlar"

Enginyurt, kronik hastalığı olanların hekim ya da diyetisyen kontrolünde beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, "Çünkü diyet kişiye özeldir. Yaşa, cinsiyete, kiloya, boya ve kronik hastalıklara göre diyetin özel olarak hazırlanması gerekiyor. Kronik hastalarımız salgına karşı vücutlarına ancak bu şekilde bağışıklık kazandırabilirler." dedi.

Sigara ve alkol kullanımının olumsuz etkilerine de değinen Enginyurt, "Kovid-19'da bunların kullanılması çok tehlikeli. Vatandaşlarımız sigara ve alkol kullanımından uzak dursunlar. Bu süreci doğru beslenerek geçirsinler." diye konuştu.

Enginyurt, özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerde tansiyon, karaciğer ve böbrek yetmezliği gibi bazı hastalıkların olabileceğini, bu tür hastalığı olanların doğru beslenmeye daha da dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlardan bu uyarıları dikkate almalarını isteyen Enginyurt, "Doğru beslenme Kovid-19'da maske, mesafe ve hijyen kadar önemlidir. Doğru beslenildiğinde Kovid-19'a yakalanmayacağız. Yakalanırsak da Kovid-19'u ayakta basit bir enfeksiyon gibi atlatmamız mümkün." dedi.

Enginyurt, ramazan ayının yaklaştığını da anımsatarak, özellikle kronik hastalığı olanlara hekim kontrolünde oruç tutmalarını önerdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Herkes evde bu hatayı yapıyor: Tifoya kadar götürebilir
20 Mart 2021 15:28		 Süt seçiminde bunlara dikkat; doğru tüketimi önemli
18 Mart 2021 19:17
Türkiye'de günlük kişi başı yaklaşık 15 gram tuz tüketiliyor
07 Mart 2021 22:01		 'Keto diyeti yapan çocuk büyüyemez'
05 Mart 2021 08:02
Obezite, Kovid-19'un ağır seyretmesinde en büyük etken
03 Mart 2021 11:49		 Uzmanından sosyal medyada hızla yayınlan 'su diyeti' uyarısı
28 Şubat 2021 18:46
Kudret narının kırık tedavisinde olumlu etkileri tespit edildi
27 Şubat 2021 20:14		 Türkler önerilen günlük tuz miktarının 3 kat fazlasını tüketiyor
23 Şubat 2021 23:42
Pastadaki resim baskısı, film karakteri süslemesine dikkat!
22 Şubat 2021 21:18		 Maden suları insan psikolojisine iyi geliyor
16 Şubat 2021 19:29
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:41 - İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu00:27 - Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil00:06 - Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti00:04 - Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?00:04 - 28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:39 - Kovid-19 nedeniyle koku duyusu kaybedenlere öneriler
23:28 - Adliye personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti23:26 - Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti23:17 - Adliyelerdeki ön bürolar sayesinde işlem süreleri kısaldı23:05 - Kadın girişimci, mali müşavirler için arşiv uygulaması geliştirdi23:03 - 500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu23:01 - Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor
22:59 - Bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı22:57 - Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor22:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı22:15 - Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı21:56 - Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
21:52 - Türkiye, Norveç karşısında farklı kazandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hönü 1
bir Türk daha azaldı 1
gilaburu 2
tefrika 1
höpürdetmek 2
Geçen hafta ne atlattık 1
memento 2
müreffeh 1
korktuğu başına gelmek 1
güzar 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam