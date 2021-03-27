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Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Yozgat'ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
 27 Mart 2021 23:26
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Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti

Yozgat'ta doğum günü kutlamasında silahla yaralanan Cumhuriyet Savcısı Salkım hastanede yaşamını yitirdi

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde doğum günü kutlaması sırasında silahla başından vurularak yaralanan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, hastanede yaşamını yitirdi.

Savcı Özlem Salkım, tedavi gördüğü Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özlem Salkım'ın cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sorgun Adliyesinde görevli Özlem Salkım, 24 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde arkadaş grubuyla doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vurularak ağır yaralanmıştı.

Savcının başından vurulmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltında Savcıyı vuran silah astsubaya ait Cumhuriyet Savcısı, doğum gününde başından vuruldu
Anadolu Ajansı
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