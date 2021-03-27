Adliye personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir Çevreyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Buca istikametine seyir halinde olan İlker Pınar (46) idaresindeki 35 AGC 008 plakalı motosiklet, Bornova yol ayrımı yakınlarında B.Ö. idaresindeki 35 KL 9772 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen sürücü Pınar, yere yığılırken kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, otoyolda çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Sürücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İlker Pınar'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İzmir Adliyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü görevlisi olarak çalıştığı ve motosiklet kulübü üyesi olduğu öğrenilen İlker Pınar'ın ölümü üzerine yakınları yasa boğulurken, kamyon sürücüsü B.Ö., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.