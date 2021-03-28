1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Korona aşısının 2 doz halinde vurulmasına rağmen bağlandığı Halk TV'de "Bakanlık 14 milyon aşı yaptık diyor Türkiye'de 7 milyon yaşlı var kime vurdunuz?" ifadelerini kullandı
 28 Mart 2021 00:41
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Halk TV'de katıldığı programda Koronavirüs aşısı Sinovac'ın 2 doz halinde vurulması gerçeğine rağmen "14 milyon kişiyi aşıladık diyorlar. Türkiye'de 7 milyon yaşlı var. Kim vurdunuz bu aşıyı?' ifadelerini kullandı.

Bir aşının iki doz halinde yapıldığından haberi olmayan Dr. Aytun Çıray 4 yıl (1993-97) Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
28 Mart 2021 00:27		 Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
28 Mart 2021 00:06
28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
28 Mart 2021 00:04		 Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor
27 Mart 2021 22:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı
27 Mart 2021 22:55		 Saadet Partisi'nden Tunceli Belediye Başkanı'na ziyaret
27 Mart 2021 21:33
Financial Times: Naci Ağbal, Erdoğan'la görüşemedi
27 Mart 2021 21:29		 Bakan Koca: Aşı programında yeni gruba geçiyoruz
27 Mart 2021 19:27
Vaka sayısı 30 bini geçti
27 Mart 2021 19:01		 Bakan Koca: En büyük korkum AB'nin yasak getirmesi
27 Mart 2021 18:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:51 - 'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek00:41 - İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu00:39 - Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü00:27 - Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil00:06 - Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti00:04 - Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
00:04 - 28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:28 - Adliye personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti23:26 - Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti23:17 - Adliyelerdeki ön bürolar sayesinde işlem süreleri kısaldı23:05 - Kadın girişimci, mali müşavirler için arşiv uygulaması geliştirdi23:03 - 500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu
23:01 - Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor22:59 - Bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı22:57 - Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor22:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı22:15 - Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı
21:56 - Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek
28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cebe 3
sardunya 1
Pudra şekeri 1
şu anda dinlenen şarkı 1
pandemi obezitesi 1
şahsen tanımak 1
Baksı 1
incinmişsin 1
zavadak dayı 1
höpürdetmek 3
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam