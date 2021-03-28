İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu

İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Halk TV'de katıldığı programda Koronavirüs aşısı Sinovac'ın 2 doz halinde vurulması gerçeğine rağmen "14 milyon kişiyi aşıladık diyorlar. Türkiye'de 7 milyon yaşlı var. Kim vurdunuz bu aşıyı?' ifadelerini kullandı.

Bir aşının iki doz halinde yapıldığından haberi olmayan Dr. Aytun Çıray 4 yıl (1993-97) Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştı.