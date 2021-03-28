İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Korona aşısının 2 doz halinde vurulmasına rağmen bağlandığı Halk TV'de "Bakanlık 14 milyon aşı yaptık diyor Türkiye'de 7 milyon yaşlı var kime vurdunuz?" ifadelerini kullandı
|28 Mart 2021 00:41
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İYİ Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Halk TV'de katıldığı programda Koronavirüs aşısı Sinovac'ın 2 doz halinde vurulması gerçeğine rağmen "14 milyon kişiyi aşıladık diyorlar. Türkiye'de 7 milyon yaşlı var. Kim vurdunuz bu aşıyı?' ifadelerini kullandı.
Bir aşının iki doz halinde yapıldığından haberi olmayan Dr. Aytun Çıray 4 yıl (1993-97) Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı yapmıştı.
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