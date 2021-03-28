1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek

Anadolu'da sıklıkla kullanılan bir tepki sözü, yemek adı olarak kitaplardaki yerini alacak. O yemeğin ismi 'Öllüğün Körü'. İlginç isimli bu pratik yemek, yakında Ankara'nın "Halk Mutfağı" kitabına da girecek.
 28 Mart 2021 00:51
+Aa- Yazdır
'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek

"Öllüğün Körü" sözünü kimi sinirlenince, kimileri de bunalınca söylüyor.

Öfkelenen insanların sitem etmek için kullandığı "elinin körü", ya da halk ağzıyla "öllüğün körü" sözü aynı zamanda bir yemeğin adı.

Yapılışı pratik

'Öllüğün Körü' yemeğinin yapılışı çok da zor değil. Şef Mehmet Poyrazoğlu, yemeğin yapılışını anlattı.

"İlk önce kıymamızı atıyoruz. Kıymamızı öldürmemiz gerekiyor. Daha sonra soğanımızı kokuyoruz. Soğanla kıyma birbirini lezzetlendirmeli. Eriştemizi de attıktan sonra biraz tuz ve karabiber ekliyoruz"

Kızartılan cevizle de karıştırılan yemek servise hazır hale geliyor.

'Öllüğün körü' lafı nereden geliyor?

İddiaya göre erişteyi bir yandan, kıymayı diğer yandan pişiren birine komşusu ısrarla ne yaptığını sorar. İşi çok fazla olan kişi ise cevap verecek fırsat bulamaz. Komşusunun ısrarlı sorusuna en sonunda dayanamaz ve "öllüğün körü" der. Bu yemek her yapıldığında bu sözle anılır.

Ankara Valiliği, ismi Anadolu'ya özgü bu yemeği "Halk Mutfağı" kitabına sokmaya hazırlanıyor.
TRT
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
28 Mart 2021 00:39		 Kadın girişimci, mali müşavirler için arşiv uygulaması geliştirdi
27 Mart 2021 23:05
500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu
27 Mart 2021 23:03		 Bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı
27 Mart 2021 22:59
Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı
27 Mart 2021 22:15		 Kısıtlama öncesi İstiklal Caddesi'nde insan seli
27 Mart 2021 21:03
Acıpayam Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı
27 Mart 2021 21:02		 Varyant virüste korkutan 'fare' gelişmesi
27 Mart 2021 19:17
Çikolata kavanozundan çıkan şoke etti
27 Mart 2021 17:46		 Pfizer/BioNTech aşısı artık daha kolay saklanabilecek
27 Mart 2021 17:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:51 - 'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek00:41 - İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu00:39 - Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü00:27 - Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil00:06 - Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti00:04 - Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
00:04 - 28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları23:28 - Adliye personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti23:26 - Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti23:17 - Adliyelerdeki ön bürolar sayesinde işlem süreleri kısaldı23:05 - Kadın girişimci, mali müşavirler için arşiv uygulaması geliştirdi23:03 - 500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu
23:01 - Kovid-19 salgınında doğru beslenme önem taşıyor22:59 - Bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı22:57 - Türkiye hakkındaki ön yargıları diplomasiyle yıkılıyor22:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı22:15 - Yurt dışı hayali yüzünden, başına gelmeyen kalmadı
21:56 - Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
Belediyede, SDS ödemesinde kadrolu - sözleşmeli ayrımı yapılabilir mi?
'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek
28 Mart 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
haddini bilmek 2
statüko 1
balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmek 5
memento 2
güzar 1
süveyş kanalı 1
roman 1
Geçti bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye 3
Teknik resim 3
lingo lingo şişeler 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam