Kavşakta meydana gelen kazada ambulans yan yattı: 1 yaralı
|28 Mart 2021 06:22
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Edinilen bilgiye göre kaza saat 00.30 sıralarında Anadolu Caddesi Serinkuyu Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Hüseyin K. (26) idaresindeki 33 E 2757 plakalı Ford marka otomobil, kavşaktan dönen Ferhat A. (37) idaresindeki 35 ATK 320 plakalı ambulans ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans yan yatarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve 110 AKS ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevre güvenliğini alırken, ambulans içerisinde bulunan ve kazadan şans eseri yara almadan kurtulan şoför Ferhat K. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin K. ise, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ambulansın kaza sebebiyle devrilmesi sonucu Anadolu Caddesi'nde trafik tek şeritten verildi. Araçların çekici vasıtasıyla kaldırılması sonucu yol trafiğe yeniden açıldı.
Öte yandan kazaya karışan ambulansın içerisinde yaralı ya da hasta bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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