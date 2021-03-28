Almanya'da PKK'dan camiye çirkin saldırı
|28 Mart 2021 06:39
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Almanya'nın Kassel kentinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi ile Yunus Emre Camisi'ne PKK terör örgütü mensupları tarafından saldırı düzenlendi. Cami ve merkezin duvarlarına yazılan hakaret ve tehdit içerikli yazıların fark edilmesi ile olay polise intikal ettirildi.
Kassel polisinin yaptığı açıklamada, olay yerinde incelemelerin devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Alperen Ocakları bünyesindeki cami ve kültür merkezi yetkililerinin sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise, "Camii ve Derneğimize yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Alman makamlarından sorumlularının biran önce bulunmasını istiyoruz. Bu tür melun saldırılar, Gurbette yaşayan millet varlığımızın birliğine asla zarar veremeyecek" denildi.
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