1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri

Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet ÜNLÜ bugünkü yazısını; Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın hayatının alıntılandığı kitapta anlatılan FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı olayına ayırmış.
 28 Mart 2021 06:47
+Aa- Yazdır
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri

Ahmet ÜNLÜ'nün yazısı:

FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri

FETÖ'nün soru hırsızlığı dahil birçok melaneti sıklıkla gündeme geldi. Bir kitaptan anlatacağımız soru hırsızlığı, zamanında yapılmayan müdahalelerin nelere yol açtığını göstermesi açısından ibretlik bir olaydır.

İhsan Süreyya Sırma Hoca soru hırsızlığını anlatıyor

Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma'nın hayat hikayesinin anlatıldığı Pervari'den Paris'e adlı kitabın 334-335'inci sayfalarında FETÖ'nün Sakarya İlahiyat Fakültesi'nde sınav sorularını çalarak sınava girecek FETÖ mensuplarına nasıl verildiğini anlatıyor.

İhsan Süreyya Hoca'nın yalan söylemeyeceği gerçeğinden hareket ederek soru hırsızlığını kendi anlatımından okuyalım:

Prof. Dr. Suat Yıldırım fakültenin dekanıydı. O zaman böyle mücadeleler başlamamıştı. Ben ona Suat ağabey diyordum, Fakülteden beri tanışıyorduk.

İlk tartışma araştırma görevlisi alımındaki sorulardan çıktı

Aslında aramızda bir problem yoktu, güzel de gidiyordu. Fakülte yeni oluştuğu için 25 araştırma görevlisi alınacaktı. Kadrolar ilan edildi 30-40 kişi müracaat etti. İmtihan günü geldi. Önce yabancı dil sınavı yapacaktık. Sınav jürisinde ben, Suat Bey ve Abdullah Aydınlı Bey vardı.

Sabahleyin fakültede Suat Bey "Muhammed Hamidullah Hoca'nın İslam'a Giriş kitabının Almanca'sı da İngilizce'si de Fransızca'sı da var. Adil olmak için aynı kitaptan aynı sayfayı soralım haksızlık olmasın" dedi. "Olur" dedik. Makul bir teklifti. Kitabı açtı, "Burayı soralım" dedi. Ama baktım, o sayfada çalışılmıştı. "Yok bu sayfa olmayacak. Kitap 360 sayfadır, istediğin yeri sor, ama bu sayfa olmayacak" dedim. "Bu sayfa olacak" diye ısrar edince ben de "Akşam bunu şakirtlere ezberlettin, burayı mı soracaksın? Olmaz" dedim. Abdullah Bey'e "Abdullah sen ne diyorsun?" dedim. Abdullah ikimizin de talebesi. Abdullah da "Olmaz hocam o sayfa olmaz" dedi.

"Al kitabı nereyi istersen sor dedim." Baktı ki olmuyor, sinir oldu, gitti bir sayfa seçti. Kendisine karışmadık. O sayfanın İngilizce, Fransızca ve Almanca fotokopilerini yaptık, dağıttık. Sonra geldik dekan odasında oturuyoruz. İnsan azlığından dekan yardımcısı da olmuştum. O arada Suat Bey gitmiş, seçtiğimiz sayfanın tercümesini kitabın Türkçe'sinden almış, fotokopi yapmış ve imtihana giren Fetullahçılara vermişti. Bizim haberimiz yoktu. Fakat imtihana giren diğer çocuklar bunu görmüştü. Görünce gidip rektörlüğe şikayet ettiler.

Muhakkik soru hırsızlığını araştırıyor

Allah rahmet eylesin, Prof. Dr. Sabahattin Zaim hoca soru hırsızlığı olayında muhakkik tayin edildi. Fakülteye geldi. "Suat Bey, ayıp değil mi? Ben şimdi yapılanları yazacağım ve gazeteler, "İlahiyat Dekanı Kopya Verdi" diye manşet atacak. Bu ayıp değil mi? Ben bu sınavın iptal edilmesini teklif edeceğim" dedi.

Bu şekilde Suat Bey'le aramızdaki soğukluk başladı. Oysaki ben Suat Bey'i melek gibi bir şey sanıyordum. Ondan asla böyle bir şey beklemiyordum. Kendisini nasıl saklamış ve ikinci kişiliğini göstermemiş. Neyse baktı ki işler iyi gitmiyor yani istediğini yapamayacak. Durum anlaşılmıştı. Fakülteye kendi adamlarını doldurmak istiyor. İyi de bu melanetine neden bizi alet ediyor? Bu arada rektör seçimleri yapıldı.

Fetullahçıların desteklediği aday rektör seçiliyor

Bunların adayı olan İsmail Çallı diye bir profesör Kocaeli'nden aday oldu. Bizim adayımız ise eski Rektör olan Prof. Dr. Ramazan Evren'di. Bizim adayımız 175, İsmail Çallı da 17 oy aldı. O zaman Kemal Gürüz YÖK Başkanı, Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı'ydı. Ona ulaşmışlar "Bunlar biz ve desteklediklerimiz kalırlarsa kötü olur" demişler.

Demirel'e de ulaşmışlar. Bunun üzerine 175 oy alan bizim adayımız değil, 17 oy alan İsmail Çallı Süleyman Demirel tarafından rektör olarak atandı.

Bu hikayenin düşündürdükleri ya da yanlış iliklenen düğme

Kitabın ilerleyen sayfalarında FETÖ'nün İhsan Süreyya hocanın başına ördüğü çoraplar uzun uzun anlatılıyor. Sonunda hoca üniversiteden atılıyor. Ancak, bizi düşündürmesi gereken konu ise zamanında gereği yapılmayan bir soru hırsızlığının nelere yol açtığıdır. Benzer durumların birçok kamu kurumunda yaşandığını tahmin etmek zor olmasa gerektir.

Rahmetli Prof. Dr. Sabahattin Zaim hocanın her anlamda örnek bir şahsiyet olması erbabınca malum ve tartışmasızdır. Ancak, muhakkik olarak tayin edildiği soru hırsızlığı olayında gösterdiği iyi niyet maalesef FETÖ mensuplarının sonraki adımlarını kolaylaştırmıştır. Özellikle İlahiyat Fakültesi soru hırsızlığı ile basında anılmasın diye gösterdiği duyarlılık neticesinde hazırladığı raporda sadece sınavın iptal edilmesini teklif ederek soru hırsızlığını yargıya ve savcılığa intikal ettirmemesi FETÖ mensuplarının birçok olumsuzluğunun temel taşı haline gelmiştir.

Maalesef yaşanan olaylarda keşkeler sonucu değiştirmiyor. Birileri ya da camiamız zarar görmesin diye olayların hafif sıyrıklarla geçiştirilmeye çalışılması ileride telafisi imkansız zararların doğmasına sebep olmuştur. Yani yanlış iliklenen bir düğmenin düzeltilmesi için en başa dönülmesi gerekmiştir.

Halbuki soru hırsızlığı olayı bütün boyutlarıyla yargıya ve savcılığa intikal ettirilseydi FETÖ rahat hareket edemeyecekti. Belki yargıda ve savcılıkta konu yine kapatılacaktı ama konunun basına yansımasında ise kapanamayacak hale gelecekti.

İyi niyetle hazırlanan muhakkik raporu sonucunda soru hırsızlığı sadece sınavın iptal edilmesini sağlamış ama FETÖ'nün daha tedbirli davranmasına ve önündeki engelleri birer birer kaldırmasına da zemin hazırlamıştır. Kim derdi ki Suat Yıldırım soru hırsızlığı ile araştırma görevlisi alır ve kumpas kurar. Ama gök kubbe nelere şahit olmamıştı ki buna şahit olmasın.

O şimdi kaçak ve 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de aranıyor

Hakkında çok sayıda dava açılan ve şu an 80 yaşına merdiven dayamış Suat Yıldırım, Ankara'daki davada ağırlaştırılmış müebbet, İstanbul'daki davada ise 78 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor ve 4 Eylül 2015'te yurt dışına kaçtı.

Ayrıca, Suat Yıldırım, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle "kırmızı kategori"de yer alıyor. Bu şahsın durumunu görünce Allah sonumuzu hayreylesin demekten başka cümle kuramıyoruz. Ümit ederiz ki bu kaçakların emekli maaşları ödenmiyordur.
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin
28 Mart 2021 07:30		 PKK'lı Hüseyin İnal, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi
27 Mart 2021 16:26
FETÖ'nün ön mülakatı, askeri lise sınav mülakatının aynısı olmuş
27 Mart 2021 14:48		 Adıyaman'da PKK'ya finansman sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
27 Mart 2021 14:20
Adana'da terör örgütü PKK operasyonunda 15 zanlı yakalandı
27 Mart 2021 11:44		 PKK 'Oğlun Irak'ta' dedi, 6 kez Irak'a gittim ama göstermediler
27 Mart 2021 07:29
Yenişafak: FETÖ'nün TSK'ya sızma aracı gitti
27 Mart 2021 06:15		 İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 41 tutuklama
27 Mart 2021 02:46
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonlarda 16 ayda 980 şüpheli tutuklandı
27 Mart 2021 00:12		 AİHM'den yetersiz delille tutuklandığını öne süren FETÖ sanığına ret
26 Mart 2021 21:51
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için iyi haber09:13 - Cemil Ertem'den MB açıklaması: Yolun varacağı yer, menzil belli09:00 - Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor08:53 - 17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü08:45 - İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor08:38 - Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
08:30 - Sağlıkta şiddet tayin sebebi08:20 - Çiftlikbank fırsatçıları! Mağdurlar tosuncuka özendi08:14 - Bu yaz tatil kaça çıkacak?08:05 - Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı07:57 - Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!07:48 - Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
07:38 - Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda07:30 - FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin07:21 - Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!07:14 - EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi07:05 - Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
06:56 - Meteoroloji, İstanbul'a yağış için saat verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kekeç 1
lingo lingo şişeler 2
höpürdetmek 3
uzaktan eğitimin yan etkileri 2
kasaba minnet edeceğime 2
sözlük yazarların şu anda olmak istediği yerler 1
balık yemeyi değil balık tutmayı öğretmek 5
çok zayıf birisine ye de kilo al demek 1
mala bağlamak 1
tam kapanma mı geliyor 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam