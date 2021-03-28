EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un salgın sonrasında hibrit (karma) eğitim modelinin devam edeceğini duyurmasıyla Türkiye'nin uzaktan eğitim sürecindeki başarısı bir defa daha gündeme geldi. Bakanlık, Türkiye'nin pandemi öncesinde etkin bir uzaktan eğitim altyapısına sahip olması sayesinde salgın döneminde de derslerin uzaktan takip edilebilmesi için Eğitim Bilişim Ağı'nı (EBA) kısa sürede devreye alarak uzaktan eğitime geçilmesine imkan sağladı. Bir aydan daha kısa bir sürede eğitim süreci salgın şartlarına uygulanarak eğitim kaybının önüne geçildi.

EBA 20 MİLYAR TIKLAMA İLE BİRİNCİ

Çalışmaları yıllar önce başlayan EBA, son halini 2020'de aldı. EBA'nın anlık erişim kapasitesi 25 kat artırılarak bir milyon seviyesine çıkarıldı. EBA'nın çevrim içi eğitimin yanı sıra TV'den de hizmet vermesi sağlandı. Türkiye, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı TV kanalları kurarak ön plana çıktı. EBA dijital platformu, 20 milyara yakın tıklanmayla dünyada ilk sıraya yerleşti. Udemy, Blackboard gibi uluslararası birçok platformu solladı. EBA'nın ilk sırada olmasının Türkiye'nin bu konudaki başarısını ispatladığı belirtiliyor. Hibrit eğitimin birçok ülkede hayata geçirilmesi beklenirken Türkiye, öncü olacak. Sistem, yurt dışındaki Türklerin de hizmetine sunuldu. Talepler üzerine Almanya, Avusturya, İtalya, Fransa ve KKTC gibi Türk okullarının bulunduğu çok sayıda ülkede EBA, kullanıma açıldı. Azerbaycan ile görüşmelere başlandı. Kosova'dan da talep geldi.

HİBRİT EĞİTİM, YANINDA BAŞARIYI DA GETİRECEK

Eğitim Uzmanı Süleyman Çokay, uzaktan eğitim programlarının başarının artmasına katkı sağlayacağını vurguladı. Çokay, "Bazı ülkelerde öğretmenler, dijital ortamda ödevleri ve videoları gönderiyor. Öğrenciler de akşam izliyor ve sabah yüz yüze eğitimde hazır bir şekilde öğretmenin karşısında oluyor. Hibrit eğitim modeli başarıyı getirecektir" dedi.

NEŞRA DURMAZ