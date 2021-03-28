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Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!

Koronavirüs günlük vaka sayısı 30 bini geçti. Kasım ve aralık ayı tablosuna geri dönen Türkiye'de tedbirlere uyulmaması halinde bu rakamın 40 binin üzerine çıkabileceği belirtiliyor. Hafta sonu kısıtlamasının kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da cadde ve sokaklar yine doldu taştı.
 28 Mart 2021 07:21
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Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!

Son günlerdeki artışla vaka sayısı 30 bini geçti. Türkiye, tekrar kasım ve aralık tablosuna döndü. Vaka sayılarındaki artış hasta sayılarına da yansıyor. Hasta sayısı bin 281'i bulurken ağır hasta sayısında da artış gözleniyor. Vefat sayıları ise 150'in üzerine çıkmış durumda. Dün 151 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde olurken, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65'e yükseldi. Zatürree oranı yüzde 4'ü buldu. Ventilatör doluluk oranında ise düşüş yaşanıyor. Mart başında yüzde 28 olan vantilatör doluluk oranı ise yüzde 23'e geriledi.

EN FAZLA VAKA 8 ARALIK'TA

1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye giren Türkiye'de vaka rakamları tırmanışa geçti. Türkiye, kasım ve aralık sayılarını tekrar görmeye başladı. Pandemi sürecinde en fazla vaka 8 Aralıkta görüldü. 33 bin 198 vaka tespit edilirken, bunlardan 6 bin 593'üne hasta teşhisi konuldu. 211 kişi virüsten hayatını kaybetti. 8 Aralık'ta yatak doluluk oranı yüzde 55 iken yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72.1, ventilatör doluluk oranı yüzde 41.7 , zatürree oranı ise yüzde 3.1 seviyesindeydi.

30 KASIMDA 31 BİN VAKA

Türkiye kasım ayında ise en fazla vakayı 30 Kasım'da gördü. 31 bin 219 vaka tespit edildi. 6 bin 514'üne hasta teşhisi konulurken, 188 kişi ise hayatını kaybetti. Yatak doluluk oranları yüzde 55'i gördü, yoğun bakım oranı ise yüzde 71.3 oldu. Rakamların artmasının ardından alınan önlemler kapsamında vaka sayısı 5 bine, hasta sayısı 600'e kadar geriledi. Vefat sayıları da iki haneli rakamlara döndü. Yatak doluluk ve yoğun bakım oranlarında da azalmalar yaşandı.

30 BİNİ GEÇTİK

Bugün ise vaka sayılarında günden güne artış yaşanıyor. Son 24 saatte vaka sayısı 30 bin 21 oldu. Hasta sayısı bin 281'i bulurken, ağır hasta sayısı ise bin 886 oldu. Hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2'ye çıktı. Hastanelerde yatak doluluk oranında yükseliş yaşanmaya başladı. Yatak doluluk oranı yüzde 53.8, yoğun bakım doluluk oranı ise yüzde 65'e çıktı. Tedbirlere uyulmaması halinde bu rakamın birkaç hafta içinde 40 binin üzerine çıkmasından endişe ediliyor.

İSTANBUL ESKİSİ GİBİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yüksek riskli iller dışında Cumartesi günleri kısıtlamanın kalkacağını duyurmuştu. Yaklaşık 3.5 ay süren kısıtlamanın kalkmasının dördüncü haftasında İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. İstanbul'un gözde noktalarından biri olan Eminönü Meydanı eski günlerine döndü. Kısıtlama nedeniyle hafta sonları kuşlara kalan meydanda, kısıtlamanın kalkmasıyla beraber insan yoğunluğu oluştu. Meydanda olduğu gibi Galata Köprüsü'nde de balık tutmaya gelen vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

TRAFİK DE YOĞUNDU

Kentin en işlek noktalarından Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de yoğunluk yaşandı. Güzel havayı fırsat bilenler de sahillere akın etti. Beşiktaş sahilinde trafikte yoğunluk göze çarptı. Çoğu kişi araçlarından inerek yürümeyi tercih etti. Yerli ve yabancı birçok turistin akın ettiği Ortaköy'de kimi fotoğraf çektirirken kimi de sahilde yürümeyi tercih etti. Zaman zaman sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüldü.

Yasemin Asan
Yeni Şafak
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