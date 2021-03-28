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FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin

Hrant Dink suikastında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu ile birlikte yurtdışına firar ederken yakalanan FETÖ'cülerde kaçış rehberi çıktı.
 28 Mart 2021 07:30
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FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin

Örgütün yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan FETÖ'cüler için hazırladığı "yapılacak hazırlıklar" konulu kaçış yönergesi deşifre oldu. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan FETÖ'cülerin 10 Mart'ta yurtdışına kaçmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket ettiği yönünde bilgi edindi. Harekete geçen terör polisi, takip ettiği iki aracı Bolu yakınlarında durdurdu.

KAÇARKEN YAKALANDILAR

Araçlardaki tamamı kamu görevlerinden ihraç edilen ve haklarında devam eden soruşturma ya da dava bulunan KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur ile öğretmen eşi Aslı Temur, eski emniyet müdürleri Hasan Durmuşoğlu ile eşi Figen Durmuşoğlu, eski emniyet müdürü Cihangir Baycan ve binbaşı Hakan Uzunay gözaltına alındı. Yasin Temur'un irtibatlı olduğu tespit edilen ihraç albay Yaşar Özbek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi ise daha sonra yakalandı.

MALİYET PLANLAMASI

Ele geçen telefon ve dijital materyallerin incelenmesi üzerine şüphelilerin daha önce yasadışı yollardan yurtdışına kaçan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi. Kaçış için yapılacakların yer aldığı bir de talimat listesi bulundu. Yapılacak hazırlıkların başında "maliyet planlaması yapılması" yer alıyor. Maliyet planlanmasında ise geçiş ücreti başlığı bulunuyor. Yetişkin (13 yaş ve üzeri) ile çocuk (6-12 yaş) fiyatının farklı olduğu, avukat masrafının 75-125 Euro arasında değiştiği ifade ediliyor. Yine planlamadaki "Yunanistan çıkış" ve "Diğer masraflar (hazırlık süreci)" başlıkları dikkat çekiyor.

TEMİZ KİMLİK HAZIRLAYIN

Yapılacak hazırlıklar listesinde, geçiş maliyeti hariç yurtdışında kullanılacak paranın başkası üzerinden bankaya yatırılması veya yurtdışında bir tanıdık hesaba yatırılması talimatı yer alıyor. Yine "temiz kimlik hazırlanması veya başka bir kimlik bilgisinin ezberlenmesi (yakalama kararı varsa)" ve göçmen başvurusu için gerekli belge ve kişisel dokümanların hazırlanması talimatı veriliyor. Kişisel dokümanlar olarak ise diploma, kimlik, sertifika, kurum çalışma belgeleri, banka hesap dökümleri, aile fotoğrafları ve adli dosyalar sayılıyor.

POLİSE KARŞI SENARYO

Noname android telefon ile hat alınması da verilen talimatlar arasında. Buna ilişkin "İkinci el veya merdiven altı satılan kutusuz telefonları tercih etmeyin. Telefonda VPN olmamalı" talimatı veriliyor. İntikal planının hazırlanması, güzergah emniyeti ve kontrol noktalarının tespitinin bulunduğu yapılacak hazırlıklar listesinde, "Adalar için planlı ve hazırlıklı olunması" başlığı dikkat çekiyor. Buna ilişkin, "İnsanlar ile karşılaşma ve yardım senaryosu, polise yakalanma durumunda anlatılacak senaryo, bazı Yunanca kelimeler vb." değerlendirmesi yapılıyor.

CEP SOBASI, EL FENERİ, İLAÇ

Söz konusu listede kaçacak kişilerin yanlarına vücut ısıtıcısı, cep sobası, çakmak, el feneri, yedek ayakkabı, powerbank, telefon kulaklığı, elektronik ve kritik malzemeler için su geçirmez fermuarlı askılı cüzdan, bisküvi, fındık, badem gibi atıştırmalık yiyecekler ile yara bandı, ağrı kesici, bulantı ve kusmayı engelleyen ilaçlar almaları isteniyor.

Paçayı kaptırdılar

Şüphelilerin telefonlarından ele geçen bir başka mesajda, daha önce Yunanistan'a kaçtığı değerlendirilen bir FETÖ'cünün, "Paçayı kaptırmadan gelirsiniz inşallah" diye yazdığı ortaya çıktı.

Dink cinayetinden 16 yıl hapis yedi

Şüphelilerden Aslı Temur hakkında ev hapsi kararı verilirken, Hasan ve Figen Durmuşoğlu çifti ile Hakan Uzunay adli kontrolle serbest kaldı. Yasin Temur'un da aralarında bulunduğu 6 sanık ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan yakalanan şüpheliler arasındaki en dikkat çeken isim ise ihraç emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu. Hrant Dink davasının sanıkları arasında yer alan şüpheli, önceki gün kararın açıklandığı davada 16 yıl 3 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Durmuşoğlu'nun tutuklanmasına da karar verdi.

Araçlardan biri öncülük yapmış

Yasin Temur'un içinde bulunduğu aracın önden gittiği ve şüphelinin yolu kontrol ederek arkadaki araca bilgi verdiği anlaşıldı. Temur'un, "Temiz, devam ediyoruz, gelen var, dikkatli olun" şeklinde mesaj gönderdiği tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin yakalandıkları araçta, yurtdışına kaçışta kullanılabileceği değerlendirilen çok sayıda ısı bandı, halat, halatları birbirine bağlamak için kanca, pusula, düdük, su geçirmez poşetler içinde Euro ve Dolar ile powerbank, kafa lambası gibi malzemeler ele geçti.

Osman Özgan
Yeni Şafak
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