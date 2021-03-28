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Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda

İki haftada bir olağan toplantısını yapan kabine, yarın Erdoğan başkanlığında Külliye'de toplanacak. Kabinenin ana gündemini ise koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.
 28 Mart 2021 07:38
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Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda

AK Parti'nin 7. Olağan kongre sürecinin sona ermesinin ardından kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabinenin bazı üyelerini değiştirebileceği iddiası dillendiriliyordu. Bu nedenle Türkiye gözünü günlerdir, yeni bakan atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yayımlanacağı Resmi Gazete'de. Siyasiler, bürokratlar ve medya mensupları kongreden bu yana adeta Resmi Gazete nöbeti tutsa da, geçen süre içinde konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan'dan da somut bir mesaj gelmedi.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; dün iki haftada bir olağan toplantısını yapan kabinenin, yarın da Külliye'de toplanacağı duyuruldu. Bu duyuruyla birlikte, siyasi kulisler yine "revizyon" ve "bakan toto" iddialarıyla dalgalandı.

Yeni önlemler yolda

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

Toplantıda, 27 üye ülkenin katıldığı Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nin Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler ve vize serbestisi gibi başlıklardaki çıktıları değerlendirilecek. Ayrıca Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ilk kez yüz yüze görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasındaki güvenlik işbirliği konusundaki görüşmenin detaylarını aktaracak.

Kabine toplantısında Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenli hale getirdiği İdlib ve Fırat Kalkanı Harekat bölgelerine yönelik, Suriye Rejimi'nin ve YPG'nin artan saldırıları da ele alınacak. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın iki gün önce Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'yla yaptığı kritik görüşme ve yeni tedbirlerin alınması konusunda varılan mutabakata dair ayrıntılara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısının ana gündem maddelerinden birini de, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından ekonomik göstergelerde yaşanan dalgalanmalar oluşturacak. 12 Nisan'da ABD'de gerçekleşecek Halkbank temyiz davasının da toplantının konu başlıkları arasında olacağı ifade ediliyor.

İstanbul Sözleşmesi

Türkiye'nin iç siyasetine dönük gelişmelerin de görüşüleceği kabine toplantısında, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından yaşanan "yetki" tartışmaları ve fesih kararının yankıları değerlendirilecek. HDP'ye açılan kapatma davası, Meclis'te bu hafta görüşülmeye başlanacak güvenlik soruşturması düzenlemesi de toplantıda ele alınacak diğer başlıklar olacak.
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