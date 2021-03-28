Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!
|28 Mart 2021 07:57
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Kanunda, yapılandırma düzenlemesinden yararlanılmaya devam edilmesi için ilk 2 taksitin süresinde ve tam olarak yatırılması şartı bulunuyor. Bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek.
Yapılandırmanın ilk taksitinin süresinde ödenmesi şartıyla, kalan borcun tamamının söz konusu tarihe kadar ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak. Peşin ödeme seçeneğini tercih ettiği halde bu borçlarını zamanında ödemeyen ya da eksik ödeyen mükelleflere de yapılandırma hakları bozulmadan borçlarını gecikme zammıyla 31 Mart'a kadar ödemeleri için imkan tanınıyor.
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