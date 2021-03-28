1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı

Erzurum'dan Niğde'de yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya giden üniversite öğrencisi Salih Özsoy, şantiyede benzin döktüğü sobanın parlamasıyla feci şekilde yandı. Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Özsoy'un vücudunda ikinci ve üçüncü dereceden yanıklar meydana geldi.
 28 Mart 2021 08:05
+Aa- Yazdır
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı

Erzurum'da ailesiyle birlikte yaşayan 23 yaşında ki üniversite öğrencisi Salih Özsoy, bir süre önce Niğde'ye bağlı Bor ilçesinde yaşayan eniştesinin yanına çalışmaya gitti. Şantiye de kalan Özsoy, duş almak için sobayı yaktı. Özsoy, içerisinde köz kalan sobaya benzin döktü. Sobanın aniden parlaması sonucu şantiyede bulunan yataklar alev aldı. Alevlerin arasında kalan üniversite öğrencisi Özsoy, kendini zor dışarı attı. Vatandaşların yardımıyla ilk önce Niğde Devlet Hastanesi ardından da Mersin'e gönderilen Özsoy, müdahalelerin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Duş almak için sobayı yaktığını ifade eden Salih Özsoy, "Sobaya birkaç parça odun attım. Su şişesinin dibinde biraz benzin vardı. Sabahtan sobayı yaktığımızda da içinde köz varmış. Benzini içine bırakınca soba parladı. Şantiyede ki yataklarda yanmaya başlayınca kaçacak yerim kalmadı. Alevlerin ortasından geçip kapıdan dışarıya çıktım. Birkaç kişiden yardım istedim önce Bor Devlet Hastanesine götürdüler. Oradan Niğde Devlet Hastanesine götürdüler. Yanık ünitesi olmadığı için ilk müdahalenin ardından Mersin'e sevk edildim. Orada çok iyi baktılar bana. Çok ağrı çektim yardımcı oldular. Orada refakatçim olmadığı için ailemde burada olduğu için sevkimi buraya istedim. Niğde de çalışıyordum. Eniştemin işinde yüksek gerilim işiydi" şeklinde konuştu.

Vücudunun büyük bir kısmında ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan Özsoy'un tedavisi devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
28 Mart 2021 06:30		 Kavşakta meydana gelen kazada ambulans yan yattı: 1 yaralı
28 Mart 2021 06:22
Adliye personeli motosiklet kazasında hayatını kaybetti
27 Mart 2021 23:28		 Başından vurulan savcı yaşam mücadelesini kaybetti
27 Mart 2021 23:26
Şırnak'ta trafik kazası: 4 ölü, 3 yaralı
27 Mart 2021 21:56		 İstanbul'da çalınan 1,5 milyon liralık altın Van'da bulundu
27 Mart 2021 16:06
Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınan 46 kişi serbest
27 Mart 2021 16:00		 2 bin 500 yıllık Tevrat'ı satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
27 Mart 2021 15:25
16 yaşındaki Nazlı'dan 117 gündür haber alınamıyor
27 Mart 2021 15:23		 Giresun'da kadın cesedi bulundu
27 Mart 2021 14:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için iyi haber09:13 - Cemil Ertem'den MB açıklaması: Yolun varacağı yer, menzil belli09:00 - Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor08:53 - 17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü08:45 - İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor08:38 - Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
08:30 - Sağlıkta şiddet tayin sebebi08:20 - Çiftlikbank fırsatçıları! Mağdurlar tosuncuka özendi08:14 - Bu yaz tatil kaça çıkacak?08:05 - Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı07:57 - Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!07:48 - Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
07:38 - Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda07:30 - FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin07:21 - Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!07:14 - EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi07:05 - Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
06:56 - Meteoroloji, İstanbul'a yağış için saat verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
göresen 1
statüko 1
sözlüğü sabote etmek 3
kasaba minnet edeceğime 2
şu anda dinlenen şarkı 1
pandemi obezitesi 1
tefrika 1
hidemat 1
ilkokul öğretmeni 1
kant 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam