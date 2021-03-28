Sağlıkta şiddet tayin sebebi
|28 Mart 2021 08:30
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Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre; Gaziantep'te, Cengiz Gökçek Kadın ve Doğum Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan sözleşmeli hemşire C.B. 27 Eylül 2019'da bir hasta yakınının şiddetine maruz kaldı. Vücudunda kırıklar meydana gelen C.B. can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle ailesinin yaşadığı Adana'ya atamasının yapılmasını istedi, ancak talebi reddedildi.
Bunun üzerine Sağlık-Sen tarafından iptal ve yürütmenin durdurulması talebiyle Gaziantep 3. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.
10 Mart'ta konuyla ilgili kararını veren mahkeme görevi başında darp, koruma kararının verilmesi ve olay sonrasında C.B.'de ortaya çıkan psikolojik travmayı da göz önüne alarak şiddet sonucunda can güvenliği mazeretinin oluştuğunu belirterek Sağlık Bakanlığı'nın tayin hakkındaki ret kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Böylece C.B.'nin Adana'ya tayin talebi kabul edilmiş oldu.
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Kadro statüsü ne olursa olsun mazeret tayinlerinin önü açık olmalıdır" dedi.
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