1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti.
 28 Mart 2021 08:53
+Aa- Yazdır
17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü

İlçeye bağlı Yavuzselim Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan 17 yaşındaki engelli Mustafa Karcıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından solunum yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzun süre yoğun bakımda tedavisi süren Mustafa Karcıoğlu, durumunun ağırlaşmasının ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Karcıoğlu'nun cenazesi 28 Mart Pazar günü Tomarza İlçe Mezarlığında toprağa verilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Antalya'da havai fişekli, silahlı asker eğlencesi tepki çekti
27 Mart 2021 19:19		 535 yıllık caminin penceresinde Kayı sembolleri bulundu
27 Mart 2021 18:34
Çöken Karadeniz bağlantı yolu için servis yolu yapılacak
27 Mart 2021 18:12		 Kelebekler Vadisi'ndeki suyu 33 yıl bedava kullanmışlar
27 Mart 2021 17:16
Zonguldak otobüs terminali geçici olarak hizmete kapatıldı
27 Mart 2021 16:48		 Batı Karadeniz bağlantı yolundaki heyelan ve çökme nedeniyle yol kapatıldı
26 Mart 2021 22:12
Tazminatlarını alamayan işçiler, eski patronlarına cenaze namazında haklarını helal etmedi
26 Mart 2021 19:49		 Kahramanmaraş'ta en düşük işçi maaşı 3 bin 700 lira oldu
26 Mart 2021 19:29
Adana Valiliğinden 'Karataş'taki deniz kirliliğine' ilişkin açıklama
26 Mart 2021 18:29		 Vaka sayıları artıyor, Çankırı'da vatandaş tedirgin
26 Mart 2021 17:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:39 - Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular09:30 - Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için iyi haber09:13 - Cemil Ertem'den MB açıklaması: Yolun varacağı yer, menzil belli09:00 - Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor08:53 - 17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü08:45 - İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
08:38 - Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi08:30 - Sağlıkta şiddet tayin sebebi08:20 - Çiftlikbank fırsatçıları! Mağdurlar tosuncuka özendi08:14 - Bu yaz tatil kaça çıkacak?08:05 - Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı07:57 - Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!
07:48 - Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek07:38 - Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda07:30 - FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin07:21 - Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!07:14 - EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi
07:05 - Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
berat kandili 3
günümüzden geleceğe güçlü bir iz 2
yoğurt 3
İndir şu arka ayaklarını 1
oooh paralar pkk'a gitmiyor millete gidiyor ooohh 1
Kelime Oyunu 3
kekeç 1
kasaba minnet edeceğime 2
cizreli gençle ingiliz şarkıcının düet yapması 1
tam kapanma mı geliyor 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam