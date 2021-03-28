1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor

İşsizliğin özellikle de genç işsizliğinin rekor seviyeye geldiği Türkiye'de kripto patlaması yaşanıyor. Türkiye'deki borsalar üzerinde kripto para yatırımı yapanların sayısı 5 milyonu buldu.
 28 Mart 2021 09:00
+Aa- Yazdır
Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor

Türkiye'de milyonlarca işsiz ve umutsuz genç boşta 100 TL bulsa bile coin'e yatırıyor; Türkiye'nin Avrupa'nın 1 numaralı coin pazarı konumunda olmasının arkasında biraz da bu "genç ve umutsuz işsizler ordusu" yatıyor. Kripto para platformlarının işlem hacimleri geçen yıla göre 10 kata kadar artmış durumda. Üye sayıları ise katlanarak artıyor.

2021'DE 5 KATINA ÇIKTI

Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, kripto paralardaki yükselişin Türkiye'de kullanıcı sayısı ve işlem hacminde büyük artışı tetiklediğini söyledi. Tan, "Hesaplamalar, Türkiye'de kripto para yatırımcı sayısının 5 milyonu bulduğu yönünde. Bizim de hem kullanıcı sayımız hem de işlem hacmimiz bu yıl yüzde 400 arttı" dedi. Paribu CEO'su Yasin Oral da büyük ilgi olduğunu doğruladı. Kripto para işlem platformu Paribu'nun Türkiye'de kullanıcı sayısının 2 milyonu bulduğunu, günde ortalama 8 bin yeni kullanıcının yeni üye olduğunu açıklayan Oral, "Bazı günler bu sayı 40 bine yaklaşıyor" dedi. Kripto para platformu BtcTürkiye'nin geçen yıl sonunda 1 milyon olarak açıkladığı üye sayısı ise Mart 2021 itibarıyla 2.8 milyon kişiye çıkmış durumda. BtcTurk.com işlem hacmi geçen yıla oranla 10 kat artmış.

GENÇLERİN UMUDU

Konuştuğumuz Hakan G., çalıştığı kafenin korona nedeniyle kapatıldığı dönemde kripto paralardaki değer artışının da etkisi ile yatırıma başladığını, bulabildiği tüm parayla coin aldığını anlattı. Bir diğer kripto yatırımcısı genç Murat S. de spor eğitimi verdiği salon kapatılınca gece gündüz kripto piyasasını incelemeye başlamış. S, daha hızlı işlem yapabilme imkanı olduğu için yurtdışı piyasalardan işlem yaptığını anlattı.

Kripto yatırımı yapan gençlerin önemli bir bölümü kısa zamanda yüksek getiri elde etmeyi hayal ediyor. Bugün piyasada varlığı bilinen 7-8 bin kripto para birimi bulunuyor. Bitci Teknoloji CEO'su Tan, "Bu coin'lerin yüzde 90'ından fazlasının orta vadede hayatımızdan çıkacağını düşünüyorum. Bu konsolidasyonla birlikte piyasadaki volatilite de ciddi biçimde azalacak" uyarısı yaptı.

Güvenli sulardan ayrılmayın, asla yatırımın detaylarını paylaşmayın

Kripto para yatırımı yaparken güvenilir platformları ve kripto paraları tercih etmek büyük önem taşıyor. Paribu CEO'su Oral, dijital varlıkların muhafazası konusunun öneminin de altını çizerek, "Kullanıcıların kişisel bilgilerini ve yatırımları ile ilgili detayları hiç kimseyle paylaşmaması gerekiyor" uyarısı yaptı. Bu alana yasal düzenleme getirilmesini desteklediklerini belirten Oral, "Ekosistemin sağlıklı gelişmesi için regülasyonun gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kullanıcı ve platformların hakları ve sorumlulukları yasalarla teminat altına alınmalı" ifadesini kullandı.

Özlem ERMİŞ BEYHAN
Sözcü
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular
28 Mart 2021 09:39		 Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
28 Mart 2021 08:38
Bu yaz tatil kaça çıkacak?
28 Mart 2021 08:14		 Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!
28 Mart 2021 07:21
Meteoroloji, İstanbul'a yağış için saat verdi
28 Mart 2021 06:56		 'Öllüğün Körü' halk mutfağı kitabına girecek
28 Mart 2021 00:51
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
28 Mart 2021 00:39		 Kadın girişimci, mali müşavirler için arşiv uygulaması geliştirdi
27 Mart 2021 23:05
500 gram doğan 'parmak bebek' yaşama tutundu
27 Mart 2021 23:03		 Bu kış, uzun yıllar ortalamasına göre yağışlar yüzde 16 azaldı
27 Mart 2021 22:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:30 - Konkordato sürecindeki Pamukkale Turizm için iyi haber09:13 - Cemil Ertem'den MB açıklaması: Yolun varacağı yer, menzil belli09:00 - Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor08:53 - 17 yaşındaki engelli çocuk koronavirüse yenik düştü08:45 - İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor08:38 - Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
08:30 - Sağlıkta şiddet tayin sebebi08:20 - Çiftlikbank fırsatçıları! Mağdurlar tosuncuka özendi08:14 - Bu yaz tatil kaça çıkacak?08:05 - Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı07:57 - Yapılandırmada 31 Mart'a dikkat!07:48 - Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
07:38 - Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda07:30 - FETÖ'nün firar rehberi: Yunanca kelimeler öğrenin07:21 - Vaka sayısında Aralık'a döndük: İstanbul eskisi gibi!07:14 - EBA dijital 20 milyar tıklanma ile dünya birincisi07:05 - Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
06:56 - Meteoroloji, İstanbul'a yağış için saat verdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Başsavcılık: 'Pudra şekeri içti serbest kaldı' haberleri doğru değil
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Düzce'deki kazada ölü sayısı 4'e yükseldi
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
Ukrayna, Bayraktar İHA'larını Karadeniz'de test etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Geçen hafta ne atlattık 1
hafif metal 1
uzaktan eğitimin yan etkileri 2
şu anda dinlenen şarkı 1
berat kandili 3
sözlük yazarların şu anda olmak istediği yerler 1
güzar 1
Pudra şekeri 1
kekeç 1
Baksı 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam