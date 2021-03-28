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Okunamayan reçete canından ediyordu

İstanbul Küçükçekmece'de doktor yazısını okuyamayan eczacı, hastaya yanlış ilaç verdi. 5 gün yanlış ilaç kullanan kadın, hastanelik oldu. Yaşanan yan etki sebebiyle, kısa sürede iyileşmesi beklenen kadının tedavi süreci uzadı.
 28 Mart 2021 09:50
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Okunamayan reçete canından ediyordu

CNN Türk'ten Mücahit Topçu ve Caner Emre Kınacı'nın özel haberine göre doktor ve eczacı arasındaki reçete anlaşmazlığı genç kadını iyileştirmek yerine, acillik etti. Doktorun elle yazdığı reçete eczane de farklı okununca, hastaya yanlış ilaç verildi.

31 yaşındaki Burcu Dönmez mide rahatsızlığı geçiriyordu. Bunun için muayene oldu. Doktora gitti. Doktorun yazmış olduğu reçete ile eczaneye geldi. Ancak aldığı ilaçla doktorun yazdığı ilaç arasında fark vardı. Mide rahatsızlığı geçiren Burcu Dönmez'e zatürre ilacı verilmişti..

"ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI OLAN HASTALARDA ELLE REÇETE YAZIYORUZ"

İlacı yazan doktor, "Özel sağlık sigortası olan hastalarda elle reçete yazıyoruz. Bu bir antibiyotik grubuydu. Bir antibiyotik yazdık ama çok farklı bir grup antibiyotik verildi. O hastalıkta kullanmak istemediğimiz bir antibiyotikti. Tabi hasta o antibiyotiğin yan etkilerini yaşamaya başladı. Ciddi bir yan etkiyle acile başvurdu" dedi.

Eczacı ise "Reçetede teşhisi pnömani. Yani iltihaplı zatürre. Konuştuğumuzda bize söylenen şey bağırsak enfeksiyonu ilacıydı. Bizim verdiğimiz ilaç okuduğumuz şekilde geçiyor. Endikasyona uygun reçeteye yazılan ilaç..." ifadelerini kullandı.

İLACI 5 GÜN BOYUNCA KULLANDI

31 yaşındaki genç kadın eczanenin vermiş olduğu ilacı 5 gün boyunca kullandı. İlacı kullandıktan sonra ise bazı yan etkiler baş göstermeye başladı. Şiddetli baş ağrısı mide bulantısı ve kalp çarpıntısı sebebiyle yeniden hastanenin yolunu tuttu. Yaşanan yan etki sebebiyle, kısa sürede iyileşmesi beklenen kadının tedavi süreci uzadı. Bu tarz sorunların önüne geçmek için ise, e-reçete şart.

Oda Başkanı yaptığı açıklamada "E-reçete uygulamasında doktor SGK'nın medula sistemine reçeteyi kaydeder. Biz eczaneden verdiğimiz ilaçları buraya kaydederiz. Eğer biz farklı bir ilaç farklı bir ambalaj farklı bir miligram verirsek medula bize reçetedeki ilaç bu değil diyerek onay vermez. Dolayısı ile orada hata yapma ihtimalimiz hiç yok." dedi.
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