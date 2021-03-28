Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular
|28 Mart 2021 09:39
|+Aa- Yazdır
Şile yolunda 21 Mart günü trafikte yol verme tartışmasına giren iki sürücü, araçlarını birbirine çarptırarak ilerlemişlerdi. İki şeritli yolu paylaşamayan sürücüler, yağmura rağmen hızlarını kesmemişti. Bir süre sonra yol verme inatlaşması bu kadarına da pes dedirten görüntüler ortaya çıkarırken, bu görüntüler aynı yolda seyahat eden başka bir sürücü tarafından görüntülenmişti.
Jandarma adım adım iz sürdü
Bu görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yüzlerce güvenlik kamerası izlendikten sonra ilk olarak araçların plakalarına, buradan da araçların sürücülerine ulaşıldı.
"Trafikte şakalaşıyorduk" dediler
Jandarma ekiplerince haklarında işlem yapılmak üzere gözaltına alınan Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerin sorgulamalarında, yakın arkadaş olduklarını, kendilerinin ve diğer sürücülerin can güvenliğini hiçe sayarak böyle tehlikeli araç kullanmalarını ise birbirlerine şaka yapmak maksadıyla yaptıklarını belirttikleri ortaya çıktı.
İdari para cezası uygulandı
İstanbul İl Jandarma ekipleri tarafından tespit edilen araçların Ş.Ş. ve N.Y. isimli sürücülerine; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri gereği ceza yazılırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de idari para cezası olmak üzere toplam 7 bin 728 TL para cezası uygulandı.
İdari para cezası ile kurtulamadılar
Ayrıca söz konusu şahıslar hakkında cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
28 Mart 2021 12:47
|Prof. Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor
28 Mart 2021 12:34
|Prof. Ceyhan açıkladı: Mutant virüsün daha çok etkilediği yaş grubu
28 Mart 2021 12:20
|Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı
28 Mart 2021 11:56
|Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
28 Mart 2021 11:06
|Beşiktaş'a transfer olamadı, mantar tesisi kurdu
28 Mart 2021 10:18
|Uzmanlardan uyarı! Renkli maskelerde ölümcül tehdit
28 Mart 2021 10:07
|Okunamayan reçete canından ediyordu
28 Mart 2021 09:50
|Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor
28 Mart 2021 09:00
|Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
28 Mart 2021 08:38