1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzungöl 'İmar Planı'na durdurma! 80 noktaya itiraz var

Doğu Karadeniz'in turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni imar planı çalışması yargıya taşındı. İmar planına karşı, şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle planın belirli kısımları için açılan 30 davadan 6'sı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verildi.
 28 Mart 2021 09:43
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan plan mahkemeye taşındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında, '1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı' hazırlandı. Askıya çıkan plan, 80'e yakın noktada parsel anlaşmazlığı nedeniyle şehircilik ilkelerine ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşındı. 30 kişi planın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Trabzon İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Dava kapsamında bölgede bilirkişi keşfi de yapıldı. Mahkeme, plan esaslarına, imar mevzuatına, üst ölçekli plan hükümlerine ve kamu yararına uyarlık görülmediğini, dava konusu olan planın hukuka aykırı olduğu ve davacı taraflar açısından telafisi güç zararlara sebebiyet verebileceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi.

'80 NOKTAYA İTİRAZ VAR'

Trabzon İdare Mahkemesi'nin ara kararına sevinen Uzungöl sakinleri, iptal edilmesini bekledikleri planda kendilerinin de talepleri ile ortak düzenleme yapılmasını istedi.

Turizmci İdris Akyüz, imar planında sayısı 80'i bulan farklı noktaya itiraz edilerek vatandaşların dava açtığını söyledi. Akyüz, kararın ara karar olduğuna ve mahkeme sürecinin devam ettiğine dikkat çekerek, "Mahkeme, ara karar olarak 6 vatandaşın davasına yürütmeyi durdurma kararı verdi. Trabzon Şehir Plancıları Odası da ayrıca planın geneli üzerinde bir dava açmıştı, bu ise henüz sonuçlanmadı. Vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini karşılanması için açılan bu davaların bizim asıl hedeflerimize ulaştıracaktır" dedi.

'56 YILDIR PLAN BEKLİYORUZ'

Hazırlanan imar planının uygulanması halinde, yöre halkının gelecekte sorun yaşayacağını öne süren Akyüz, "Asıl amaç küçük olan parsellerin bütünsel olarak kullanılmasını sağlamak iken maalesef karşımıza çıkan sonuç 40 hatta 80 ortaklı alanlar. Bu da gelecekte karşımıza çıkabilecek sorunların önünü açıyordu. Planı orada yaşayan insanlarla birlikte devletin de beklentilerini karşılayacak şekilde yerinde uygulanabilir bir plan olmasını talep ediyoruz. 56 yıldır Uzungöl'de plan olmasını bekliyoruz. Bugüne kadar planlar geldi ve itirazlar sonucu iptal edildi. Bu planın uygulayıcıları burada yaşayanların hassasiyetlerini dikkate alarak, beraber ortak bir çerçevede plan yapalım ve daha sonra vatandaşın itiraz etmesini de engellemiş oluruz" diye konuştu.

'ÇOK FAZLA EKSİĞİ VARDI'

Planın Uzungöl'ün geçmişi ve yaşayan halkını yok sayılarak hazırlandığını ileri süren Mehmet Keleş, "Çok fazla eksiği olan bir plan olduğunu düşünüyoruz. Mahkeme de bunu dikkate alarak durdurma kararı verdi. Bence çok olumlu bir karar. Umuyorum ki iptal edilip Uzungöl'ün gerçeklerini dikkate alarak planlanmasına gidilir" dedi.

'BİZ DİKKATE ALINMALIYIZ'

Uzungöl'de imar planı hazırlanırken ortak fikrin dikkate alınmasını isteyen Keleş, "Uzungöl halkının yüzde yüzüne yakını bunu istiyor. Bu bir zorunluluktur, gerçektir. Biz dikkate alınmalıyız. Oradaki yerleşik hayatın da turizmin dışında da devam ettiğini de dikkate alınmalı. Eğitim alanlarımız mevcut ama buna eklenti yapılacaksa sözde değil özde olmalı. Uzungöl yeni şehir olmadı, yaklaşık 60 yıl boyunca belediyeydi. Mahalle olduktan sonra buraya şehirleşme planları yapıldı. Uzungöl geleceğe hazırlanacaksa gerçekler gözetilerek geleceğe hazırlanmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'UZUNGÖL HALKININ DAHİL EDİLECEĞİ PLAN HAZIRLANACAKTIR'

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, imar planı ile ilgili mahkemenin ara karar verdiğini belirterek dava konusu olan itirazlarla ilgili savunmalarının istendiğini söyledi. Tok, "Yürütmeyi durdurma kararının iptalini isteyerek bir üst mahkemeye itiraz yapıldı. Eğer mahkeme planın tamamını iptal ederse, bozulmasına neden olan sorunları düzeltip veya yeni bir plan hazırlanıp en kısa sürede yeniden askıya çıkartılacaktır. Elbette bu tür çalışmalarda bazı eksiklikler olabilir. Bu tür projelerde yüzde yüz memnuniyetin olması da zaten mümkün değildir. Uzungöl'de evi barkı olan, orada yaşayan çok sayıda vatandaşımız var ve onları yormadan, mağdur etmeden, sürece dahil ederek yeni bir planın hazırlanacağını düşünüyorum. Sürecin içinde olmayı istemek ve hukuki haklarını aramak vatandaşın doğal hakkıdır. Yargı ne karar verirse saygı duyacağız" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sağlıkta şiddet tayin sebebi
28 Mart 2021 08:30		 Mahkeme, 3+1 kapsamında kadroya alınmayan çalışanı haklı buldu
26 Mart 2021 18:02
OHAL Kararnameleri kıyas yoluyla uygulanıp öğrencilikten atılabilir mi?
25 Mart 2021 10:03		 Erkek devlet memurlarının saçlarını uzatmalarına dair önemli Danıştay kararı
22 Mart 2021 10:02
Mahkeme arsayı karıştırdı, 3.7 milyon yerine 212 bin TL'lik ödeme çıktı
19 Mart 2021 08:34		 Danıştay'dan radyoloji teknisyenleriyle ilgili önemli karar
18 Mart 2021 22:14
Danıştayın 'bozma' kararı işlemin 'iptali' anlamına gelir mi?
17 Mart 2021 00:01		 Sağlık idaresi okulu mezunları sağlık lisansiyeri sayılır mı?
16 Mart 2021 12:05
Danıştay: Belediye şirketlerine müdür atama yetkisi Mecliste
16 Mart 2021 01:25		 Ceza soruşturmalarında benzer suçların yargılanmasına dair Danıştay kararı!
16 Mart 2021 00:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:42 - Türkiye, Dünya Kupası elemelerine tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı12:34 - Prof. Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor12:28 - Kimlik soran polislere küfretti, su fırlattı, tabure atmaya çalıştı!12:20 - Prof. Ceyhan açıkladı: Mutant virüsün daha çok etkilediği yaş grubu12:12 - İkisi polis 12 kişi kimyasal gazdan etkilendi: Hastane kapatıldı12:08 - Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
11:59 - AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı11:56 - Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı11:50 - Meslek lisesinin 5 projesine, 1 milyon 360 bin lira yatırım desteği11:45 - Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti11:42 - Kastamonu'da gönüllü gençler köy okuluna 'mutluluk' taşıdı11:27 - Sıfırdan başladığı kimya sektöründe KOSGEB desteğiyle 30 ülkeye ihracata başladı
11:21 - TBMM araştırma komisyonu üyeleri, özel gereksinimli bireyler için yasa teklifi hazırlıyor11:10 - TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek11:06 - Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek10:55 - Patrondan çalışana cinsel içerikli fotoğraf! Patronun eski eşi tanık10:43 - Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
10:30 - 'Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakaladı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Muratpaşa Belediyesindeki 'ATM memurları' için soruşturma izni verildi
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nesli tükenmekte olan hayvanlar 2
höpürdetmek 3
füzyon 1
Geçti bor'un pazarı sür eşeğini Niğde'ye 3
kasaba minnet edeceğime 2
güzar 1
Pudra şekeri 1
gilaburu 2
maruz 1
tam kapanma mı geliyor 2
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam