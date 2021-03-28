1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlardan uyarı! Renkli maskelerde ölümcül tehdit

Korona virüsten korunmak için kullanılan renkli maskeler konusunda uyarılar yapan doktorlar, renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açarak insanların günlük yaşantılarını olumsuz etkileyebileceğini, hatta alerjik şok durumunda ölüme kadar da götürme riski taşıdığını söyledi.
 28 Mart 2021 10:07
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi, 7'den 70'e günlük alışkanlıkları tepeden tırnağa değiştirirken, maske kullanımını ise vazgeçilmez hale getirdi. Aksesuar haline getirmek için tasarlanan renkli ve desenli maskeler ise sağlık açısından çeşitli riskler taşıma ihtimali bulunduruyor. Rengarenk ve desenli maskelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin alerjik reaksiyonlara sebep olabileceğini söyleyen uzmanlar, vatandaşları maske kullanımı konusunda uyardı. Renkli ve desenli maskelerin alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirten doktorlar, anafilaksi (alerjik şok) durumunda ise ölümle sonuçlanabilecek vakaların ortaya çıkma riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

Renkli maskelerde ölüm riski

Renkli ve desenli maske kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Kübra Topal, "Korona virüs ile mücadelede en önemli silahlarımızdan bir tanesi maske. Elbette maskeler korona virüste koruyuculuğu sağlarken, beraberinde çeşitli sıkıntılar oluşturabileceği durumlarda ne yazık ki olabiliyor. Alerjik durum bunlardan bir tanesidir. Maske, içerisinde barındırdığı kimyasal maddeler nedeniyle alerji geliştirebiliyor. Bu alerjilerde hastalarımızı derecelerine göre etkileyebilmektedir. Daha çok alerjiden bahsedilen durum döküntü, egzama tarzı kızarıklık, kaşınma, kabarcık oluşumu gibi durumlar olabiliyor. Ama bu alerjik durum daha ileri boyuta giderse, bizlerin çok korktuğumuz 'anafilaksi' (alerjik şok) dediğimiz hızla gelişen ve solunumun durmasına sebep olan bir durum" dedi.

"Alerjik sorunlara neden olabiliyor"

Maskede neden alerjinin geliştiğini anlatan Dr. Topal, "Bizlerin kullandığı cerrahi maskelerdir, diğeri N95 dediğimiz koruyucu maske, bunun koruyuculuğu daha fazladır. Bir de halkımızın normal şartlar altında kullanabileceği maskelerle, yıkanabilir maskeler bulunuyor. Bütün bu maske türlerine karşı alerji gelişebilir. Bunlar maskelerin içerdiği kimyasal maddelere bağlı olabiliyor. Özellikle duyarlılığı olan kişilerde alerjik reaksiyonlar görebiliyoruz. Ama daha çok kızarıklık, kaşıntı, döküntü tarzında alerjik durumlar gözlemliyoruz. Bazen kullandığımız maskelerin iplerini kulaklarımıza geçirdiğimizde temas ettiği bölgelerde yine aynı şekilde alerji veya döküntüler görebiliyoruz. Ama bizim için dikkatli olmamız gereken solunum bulgularıyla beraber işitmede beraberlik gösterip göstermediğidir. Eğer hırıltılı bir solunum, nefes almakta güçlük, dilde veya boğazda şişme, şişme hissi, yutkunmakta güçlük gibi buna benzer solunum semptomlarına bağlı şikayetlerimiz var ise muhakkak en yakın bir sağlık kuruluşuna gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizlerin alerjik durumlarda en çok tedirgin olduğumuz nokta aniden solunum durmasına neden olabilecek anafilaksi (alerjik şok) durumudur" diye konuştu.

Alerjik durumlara karşı dikkat uyarısı

Alerjiyi ortadan kaldırmanın herhangi bir yöntemi olmadığına dikkat çeken Topal, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak kişinin duyarlığı olduğu, hassas olduğu maddenin kullanılan maskede içerip içermediğini bilmesi bizleri koruyabilecek en büyük etkendir. Fakat bu şu an kullandığımız maskelerde ne yazık ki bilinemiyor. Eğer cerrahi maskelere karşı alerjimiz var ise cerrahi maskeyi takmadan önce kişi mutlaka pamuklu bir bez ile veya kendisince hazırladığı pamuklu bir bez ile cerrahi maskenin altından takabilir. Bu şekilde normal şartlarda tek kullanımlık maskelerin yüzümüze, cildimize temasını önlemiş oluruz. Yıkanabilen kumaşta üretilen maskelerde ise alerjik durumlar daha çok maskenin üzerinde kalan deterjan kalıntılarına bağlı gelişebilir. Bunun da maskelerimizi yıkadıktan sonra güzelce durulanmasıdır. Tamamen maskemizin deterjandan veya barındırdığı kimyasal maddelerden arındırılmasıdır. Bu sayede alerjiyi önleyebiliriz. Bunlara mutlaka dikkat etmeliyiz. Bunun dışında tabii ki maskemizi sürekli takıyoruz, çünkü maske takmak çok önemli, bizi koronaya karşı koruyor. Maskemizi takarken de alerjik durumlara karşı da dikkatli olmalıyız"

Alerjik durumlarda doktora müracaat şart

Maskenin temas ettiği yerlerde kızarıklık, döküntü, renk değişikliği gibi alerjik durumlar oluştuğunda mutlaka doktora müracaat edilmesinin gerektiğini ifade eden Topal, "Ben, Kulak-Burun-Boğaz uzmanıyım. Hastalar maske taktıklarında özellikle burundan nefes alıp vermekte sıkıntı yaşayabiliyor. Bizlere bu yüzden başvuruda bulunabiliyorlar. Ben bile şu anda konuşurken maskenin varlığı konuşmamı etkiliyor. Onun dışında maskenin temas ettiği yerlerde kızarıklık, döküntü, maske çıktıktan sonra renk değişikliği, iz veya ağrı gibi bu tür şikayetlerle bizlere müracaat eden hastalarımız var. Biz bu hastalarımıza da alabilecekleri tedbirleri anlatıyoruz. Hastalarımıza, dikkat etmesi gereken noktaları söylüyoruz" dedi.

"Maskemizi takmaya mutlaka özen göstereceğiz"

Maskenin virüse karşı yüzde 90 koruyuculuğunun bulunduğunu ifade eden Topal, "Maskemizi takmadan virüsten korunmamız mümkün değil. Maskenin yüzde 90 civarında bir koruyuculuğu var. Belki de vurulduğumuz aşıların bu kadar koruyuculuğu yoktur. Bu yüzden maskemizi takmaya mutlaka özen göstereceğiz. Alerjik reaksiyonlarda da önerilerimize dikkat edeceğiz" sözlerine ekledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi
28 Mart 2021 12:47		 Prof. Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor
28 Mart 2021 12:34
Prof. Ceyhan açıkladı: Mutant virüsün daha çok etkilediği yaş grubu
28 Mart 2021 12:20		 Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı
28 Mart 2021 11:56
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek
28 Mart 2021 11:06		 Beşiktaş'a transfer olamadı, mantar tesisi kurdu
28 Mart 2021 10:18
Okunamayan reçete canından ediyordu
28 Mart 2021 09:50		 Yol verme tartışmasına girip trafiği böyle tehlikeye soktular
28 Mart 2021 09:39
Genç işsizlerin umudu! Boşta 100 lirası olan kripto para alıyor
28 Mart 2021 09:00		 Beştepe'ye demokrasi çınarı! 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Müzesi
28 Mart 2021 08:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:47 - Cumhuriyet Savcısı Salkım'ın cenazesi köyünde toprağa verildi12:42 - Türkiye, Dünya Kupası elemelerine tarihindeki en iyi başlangıcı yaptı12:34 - Prof. Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor12:28 - Kimlik soran polislere küfretti, su fırlattı, tabure atmaya çalıştı!12:20 - Prof. Ceyhan açıkladı: Mutant virüsün daha çok etkilediği yaş grubu12:12 - İkisi polis 12 kişi kimyasal gazdan etkilendi: Hastane kapatıldı
12:08 - Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı11:59 - AnadoluJet yurt dışı uçuşlarda 'Bahar Kampanyası' başlattı11:56 - Devlet desteğiyle değirmen kuran kadın girişimci ata buğdayına sahip çıktı11:50 - Meslek lisesinin 5 projesine, 1 milyon 360 bin lira yatırım desteği11:45 - Türk cerrah, özel davetle gittiği Özbekistan'da 11 çocuğu ameliyat etti11:42 - Kastamonu'da gönüllü gençler köy okuluna 'mutluluk' taşıdı
11:27 - Sıfırdan başladığı kimya sektöründe KOSGEB desteğiyle 30 ülkeye ihracata başladı11:21 - TBMM araştırma komisyonu üyeleri, özel gereksinimli bireyler için yasa teklifi hazırlıyor11:10 - TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek11:06 - Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona erecek10:55 - Patrondan çalışana cinsel içerikli fotoğraf! Patronun eski eşi tanık
10:43 - Rusya'dan Doğu Akdeniz'e yığınak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Kürşat Ayvatoğlu tekrar gözaltına alındı
Korona geçiren herkesin muzdarip olduğu sorun çözüldü
İki fabrika durdu: Çip krizi cep yakmaya başlıyor
Kabine yarın toplanıyor: Yeni önlemler yolda
Muratpaşa Belediyesindeki 'ATM memurları' için soruşturma izni verildi
FETÖ'nün bir üniversitedeki soru hırsızlığı ve düşündürdükleri
Müfredatın yüzde 20'si uzaktan eğitimle verilecek
Süveyş Kanalı tıkandı: Dünya ticaretine tek çare Türkiye
TBMM'de bu hafta güvenlik soruşturması teklifi görüşülecek
İyi Partili Aytun Çıray'dan garip aşı sorusu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
katafalk 1
popüler 1
çengi 1
helezon 1
mala bağlamak 1
kalu bela 2
süveyş kanalı 1
doktor tavsiyelerinin tersini yapmak 1
zeyni 1
güzar 1
SON İLANLAR
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trabzon Yomra Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sakarya Erenler SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Malatya Aktu 1 İşçi Alacak
Kayseri İncesu İmar 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
Karaman Kazancı Belediyesi Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Çestur Geçici 15 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 2 İşçi Alacak
İstanbul Bimtaş 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam